Le portefeuille sous toutes ses coutures. Archiver et conserver ses documents de travail (XVIe-XVIIIe s.)

Le stockage des données numériques est au cœur de nos préoccupations depuis une soixantaine d’années. Les technologies se succèdent – disquette, CD-Rom, clé USB, disque dur externe, cloud computing – avec une meilleure capacité de stockage pour répondre à la croissance exponentielle de la production de données numériques. Le nouveau « secteur du numérique » doit aussi répondre à la peur croissante de la perte de données, lorsque les anciens formats de conservation sont frappés d’obsolescence. Pourtant, la question est plus ancienne et mérite d’être mise en perspective sur le temps long. Une inflexion semble notamment s’opérer au XVIIIe siècle où la quantité de documents conservés et donc disponibles, par rapport aux siècles précédents, enregistre une croissance inédite. Le portefeuille (ou « porte-feuille ») manifeste ce souci de la conservation des documents.

Employé depuis le XVIe siècle selon l’Académie française, ce terme désigne encore en 1718 un « carton plié en deux, couvert de peau ou de quelque étoffe, & servant à porter des papiers ». Alors que son usage s’élargit au cours du siècle dans la langue française, le terme entre dans les dictionnaires étrangers au début du XIXe siècle, avec des traductions littérales de « porte-feuille». C’est dans l’espace européen et ses extensions mondiales que le portefeuille sera ici envisagé en tant que support de rangement et de classement des documents personnels, documents connus ou non de ses contemporains, publiés ou non.

Avec l’essor du concept de literacy, la « vie des écrits » (Bertrand, 2015) a animé les récentes études historiques. Le portefeuille pourrait ajouter à ce renouvellement historiographique un outil utilisé dans tous les secteurs de la société – les portefeuilles d’un ministre, d’un négociant, d’un artiste, d’un artisan, d’un homme de lettres, d’un savant, etc. – qui renferme des documents permettant de se rapprocher au plus près du quotidien des acteurs. Brouillons (Ferrand, 2012), prises de notes de lecture (Blair, 2010), lettres (Chapron, Boutier, 2013), imprimés et autres sont des « écrits vivants » (Bertrand, 2015) offrant la possibilité d’écrire une histoire matérielle, culturelle, sociale et politique.

Modalité de soumission :

Suite au succès de la journée d’études « Le portefeuille sous toutes ses coutures. Archiver et conserver ses documents de travail (XVIe-XVIIIe siècle) » tenue en septembre 2023, la publication d’un volume collectif a été décidée. Si vous souhaitez proposer une contribution, vous pouvez envoyer un résumé de 500 mots avant le 1er juin à l’adresse suivante : simon.dolet@univ-cotedazur.fr

Les contributions écrites, de 40 000 signes maximums, seront à rendre pour début novembre 2024.

Vous trouverez l’appel en pièce jointe. C’est ici le portefeuille comme outil de travail dans la société entière qui est envisagé : le portefeuille d’un ministre, d’un négociant, d’un artiste, d’un artisan, d’un homme de lettres ou encore d’un savant. Des propositions sur ses utilisations au XIXe siècle seront également les bienvenues.

Bibliographie indicative :

