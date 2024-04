Affinités sans limites : méthodologies pour une histoire comparée des littératures du désir entre personnes du même sexe. XIXe-XXe s. (Prague)

Ce colloque international constitue un événement préparatoire pour la conception d’un volume thématique intitulé REPRESENTING SAME-SEX DESIRE: LOCAL CONTEXTS, GLOBAL CIRCULATIONS IN EUROPEAN LITERARY CULTURES à paraître au sein de la collection ‘ICLA Comparative History of Literatures in European Languages’ (CHLEL : https://www.uantwerpen.be/en/projects/chlel/).

Le projet d’ouvrage se fixe comme objectif de mieux saisir et donner à comprendre la complexité des représentations du désir entre personnes du même sexe dans les littératures écrites en langues européennes : depuis la fin du XIXe siècle, au moment où sont apparues les premières définitions contemporaines de l’homosexualité dans différents espaces européens, jusqu’à la fin du XXe siècle, lorsque la pandémie mondiale du SIDA a bouleversé un certain nombre de ces représentations. Ce terminus ad quem représente aussi une période de dépénalisation et de théorisation dans les pays occidentaux, qui a permis l’émergence d’approches historiques, comme les études gaies et lesbiennes, puis le plus récent tournant conceptuel des études de genre, études queer et études trans.

Le fait d’adopter ici une définition positive du désir entre personnes du même sexe permet d’éviter d’aborder la question d’un point de vue social, culturel et littéraire qui repose exclusivement sur une opposition à l’hétéronormativité. Cela permet également de croiser l’analyse de différentes tendances et spécificités locales au sein des représentations littéraires dans une perspective transnationale et comparée. L’objectif serad’observer les éventuelles divergences entre plusieurs traditions littéraires en même temps que les riches dialogues qui existent entre elles, plutôt que de se baser sur le modèle universaliste et unifiant du « coming-out » dans une histoire lesbienne, gay et queer présentée comme un récit progressiste.

Les représentations du désir entre personnes du même sexe doivent être envisagées dans les sens mimétique (représentativité) et politique (porte-parolat) de l’expression. Cela permettra de mettre l’accent sur la circulation des formes, des genres, des formats textuels, des œuvres et des auteur·rices, ainsi que sur leur potentiel d’identification. Cela peut aussi aider à mieux saisir les cadres de réception des œuvres dans un contexte local et transnational, en lien avec les discours sociaux et politiques. Dans le cas qui nous occupe, l’opposition à un ensemble de normes, dont les formes de transgressions peuvent elles-mêmes devenir normées dans une certaine mesure, sera pleinement intégrée aux réflexions proposées dans le volume.

Dans le cadre du présent appel, on prendra nécessairement en compte la diversité des contextes propres à chaque pays et/ou espace linguistique tout en se fixant comme objectif de dépasser les perspectives strictement nationales. La journée d’étude s’intéressera en premier lieu à des questionnements théoriques et méthodologiques en littérature comparée, comme :

(Dis)continuités : Comment pouvons-nous produire une histoire littéraire comparée des représentations du désir entre personnes du même sexe avec ses changements et ses continuités ? Comment éviter d’essentialiser des identités au cours de ce processus ?

Épistémologie : Quelles méthodes et concepts ont déjà été utilisés pour analyser ces représentations à travers diverses langues et littératures ? Quelles sont les études qui ont pris pour objet les représentations littéraires du désir entre personnes du même sexe avant les années 1970 et ont permis d’établir des domaines d’études, telles que les études gaies et lesbiennes ou les études queer ?

Canon / Sous-canon(s) : Comment la parution de textes explorant les orientations sexuelles et les identités de genre peut être située par rapport aux canons littéraires européens et à des perspectives transnationales ? Est-il possible de constituer une histoire comparée d’un (sous-)canon littéraire des textes portant sur le désir entre personnes du même sexe ?

Genre : Pouvons-nous identifier le recours à des genres littéraires spécifiques en lien avec les représentations du désir entre personnes du même sexe : comme, par exemple, certaines formes auto/biographiques, de fiction, d’essai, de poésie, etc. ?

Style : Existe-t-il des styles ou des écritures associées à ces représentations ? Ces dernières mobilisent-elles un certain nombre de figures ou d’éléments récurrents dans la manière dont les auteurs se présentent par rapport aux normes dominantes, dans les textes et les littératures pris en considération ?

Décentrement : Peut-on identifier des disparités et des similarités entre différents espaces littéraires(semi-)périphériques (postimpériales, postcoloniales, postsocialistes) dans différents contextes sociaux, culturels et politiques, marqués par l’oppression structurelle de pouvoirs autoritaires ou religieux ?

Transferts culturels et nationalismes : Comment penser la question des nationalismes en rapport avec les représentations du désir entre personnes du même sexe en littérature et d’autres discours médiatiques (par exemple, stéréotypes nationaux, lien avec la stigmatisation du cosmopolitisme, etc.) ? Quel rôle ont joué les différentes formes de traduction et d’appropriation de textes au niveau national et transnational dans ces circulations ?

Pour soumettre une proposition, veuillez faire parvenir les informations suivantes avant le 15 mai 2024 : a) votre proposition en français ou en anglais (250-300 mots), incluant votre nom, email et université ; b) une brève biographie (250 et 300 mots), en utilisant le formulaire suivant : https://forms.gle/jb6oixDphUUVkKqNA

Le comité de sélection annoncera sa décision à partir du 30 mai 2024. Les envois de propositions par email ne seront pas pris en compte. Un défraiement partiel ou complet des frais de séjour pourra être proposée.

Pour toute question, veuillez contacter :

Mateusz Chmurski, mateusz.chmurski@sorbonne-universite.fr

Clément Dessy, clement.dessy@ulb.be

Ana Isabel Simón-Alegre, aisimon@adelphi.edu

Josef Šebek, Josef.Sebek@ff.cuni.cz