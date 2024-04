Critique & création. Une théorie des textes possibles. Conférence de Marc Escola (séminaire de Maxime Decout, Paris Sorbonne)

Marc Escola est l'invité du séminaire "La critique littéraire aujourd’hui" animé par Maxime Decout pour une conférence intitulée :

"Critique & création. Une théorie des textes possibles"

Le propos sera suivi d'une discussion avec les étudiants.

La séance a lieu à 8 h, en Sorbonne, bâtiment Champollion, 16 rue de la Sorbonne, salle de Grec 1, 1er étage).

Entrée libre sur présentation d'une carte d'étudiant.e ou d'enseignant.e.

—

Marc Escola est Professeur de littérature française de l’âge classique et de théorie littéraire à l’Université de Lausanne, d’où il anime le site Fabula.

Il est l’auteur de plusieurs essais sur les rapports entre morale et fiction au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles : dans les Caractères de La Bruyère (Brèves questions d’herméneutique et Rhétorique du discontinu, Champion, 1999), les Fables de La Fontaine (Lupus in fabula. Six façons d'affabuler La Fontaine, Presses Universitaires de Vincennes, 2004), ou les Contes de Perrault (Gallimard, 2005).

Il a également publié des essais plus théoriques, dont Littérature seconde ou la Bibliothèque de Circé (Kimé, 2016, avec Sophie Rabau) et Le Misanthrope corrigé. Critique et création (Hermann, 2021), Critique et création (Fabula, 2021), ainsi qu'un essai sur le théâtre de Diderot : Le Cinéma des Lumières. Diderot, Deleuze, Eisenstein (Mimèsis, 2022).

Il a supervisé plusieurs ouvrages de théorie littéraire (Le Malentendu. Généalogie du geste herméneutique, PUV, 2003 ; Complications de texte : les microlectures, Fabula-LHT, n° 3, 2007 ; Théorie des textes possibles, Crin n° 57, 2012 ; La Bibliothèque des textes fantômes, Fabula-LhT, n° 13, 2014 ; Débattre d'une fiction, Fabula,-LhT, n° 25, 2020 ; Avec Denis Guénoun. Hypothèses sur la politique, le théâtre, l'Europe, la philosophie, MétisPresses, 2020).

Pour les éditions GF-Flammarion, il a donné une série d’éditions de textes dramatiques (La Place Royale et Horace de Corneille, Iphigénie et Bérénice de Racine), outre les Trois Discours sur le Poème dramatique de Corneille (avec Bénédicte Louvat, 1999, rééd. 2020), mais aussi une Anthologie de nouvelles galantes du XVIIe siècle (2004), les Journaux de Marivaux (2010) ou encore les Pensées sur la justice de Pascal (2011). Une édition du Menteur de Corneille est à paraître en mai 2024.

Pour Flammarion toujours, il dirige la collection d’essais anthologiques de théorie littéraire « GF-Corpus Lettres ».