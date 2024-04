Photographier la littérature. Dialogue avec Sophie Bassouls (Padoue)

Séminaire du Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari de l’Università degli Studi di Padova,

avec la collaboration de la Biblioteca Beato Pellegrino. Les rencontres du printemps 2024 sont consacrées à l’intermédialité.

| Jeudi 18 avril 2024 | 16h30 |

Meeting room de la BIBLIOTECA BEATO PELLEGRINO

Photographier la littérature

Tommaso Testolin (Università degli Studi di Padova) dialogue avec la photographe Sophie Bassouls autour de son parcours artistique et de l’exposition Sophie Bassouls. La littérature en photos. Il sera question du rôle de la photographie dans la compréhension de la relation entre l’œuvre et l’auteur et de l’archive comme espace ouvert à la réinvention et à la transmission.

Sophie Bassouls, née en juin 1936 à Neuilly-sur-Seine, est une photographe française qui a notamment dirigé le service photo de L’Express et du Figaro Littéraire et couvert l’actualité littéraire pour l’agence Sygma. Elle a ainsi constitué au fil des années un fonds extrêmement riche de portraits d’écrivain.e.s et d’artistes. Actuellement elle collabore avec Getty Images et Bridgeman Images.