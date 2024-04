« Une nouvelle région du monde » ? : les littératures francophones postcoloniales et le Brésil

(Revue Ipotesi)

Appel à contributions pour la revue Ipotesi, revue d’études littéraires, Université Fédérale de Juiz de Fora, volume 28, n°2, 2024. Numéro dirigé par Véronique Bonnet (Université Sorbonne Paris Nord), Thiago Mattos (Université Fédérale de Juiz de Fora) et Henrique Provinzano Amaral (Doctorant – Université de São Paulo)

https://periodicos.ufjf.br/index.php/ipotesi/announcement/view/776

Les articles, qui seront évalués en « double-aveugle », sont à envoyer aux adresses suivantes avant le 30 septembre 2024:

veronique.bonnet8@wanadoo.fr

thiagomattos.lit@ufjf.br

amaralhenriquep@gmail.com

La publication est prévue début 2025. Le protocole de publication figure à la suite de l’argumentaire.

—

Argumentaire

Au Brésil, les cultures issues de la « traite des vivants » (Alencastro) et liées à l’histoire de l’esclavage jouent aujourd’hui un rôle important dans la construction et le renouvellement des savoirs. L’action d’Abdias do Nascimento a été déterminante, ce précurseur a notamment créé, en 1944, le « Théâtre expérimental du Noir » et a ensuite organisé le premier congrès afro-brésilien, en 1950. Dans le domaine de l’ethnologie, les recherches de Pierre Verger et de Roger Bastide ont œuvré au développement des connaissances, dans le champ de la théorie de la littérature, les travaux de Diva Damato, Zilá Bernd et Eurídice Figueiredo, entre autres, s’avèrent essentiels. En termes politiques, des mesures fortes ont contribué à l’élargissement des connaissances et à une meilleure inclusion des populations minorées : premièrement, la Loi 10.639, promulguée en 2003, rendant obligatoire l’enseignement de l’histoire afro-brésilienne et de l’histoire de l’Afrique, deuxièmement, la mise en place, en 2012, dans l’enseignement supérieur, d’une politique de quotas fondée sur des critères liés à l’origine raciale et ethnique, combinés à des facteurs sociaux et à la prise en considération du parcours scolaire des étudiants. Bien qu’elles ne soient pas entièrement acquises et se heurtent à des remises en question, ces avancées sociopolitiques ont entraîné un changement de paradigme. Autrefois subalternisées, les cultures afro-diasporiques suscitent maintenant un intérêt intellectuel accru de la part d’un grand nombre de chercheuses et de chercheurs.

Dans le domaine de l’étude des littératures de langue française, se manifeste un réel engouement pour les œuvres francophones reliées à « l’Atlantique noir » (Gilroy), qu’elles émanent de lieux tels que la Guyane française, qui partage une frontière avec le Brésil, de la Caraïbe insulaire et de l’Afrique subsaharienne francophone ou qu’elles soient créées par des écrivains liés auxdits lieux. Il s’agit probablement d’un moment historique déterminant : la production francophone postcoloniale rencontre – et parfois renouvelle – un horizon d’attente brésilien qui fait preuve d’hospitalité (Diagne), reconnaît en elle des convergences géographiques, historiques, anthropologiques et culturelles, s’avère propice à des relectures adoptant une perspective transatlantique et transcontinentale. Ainsi, la consécration d’écrivains francophones, notamment haïtiens, au sein des plus hautes institutions de la République française – Dany Laferrière est élu à l’Académie française en 2013, Yannick Lahens occupe la Chaire Mondes Francophones au Collège de France en 2018-2019 – fait signe, au Brésil, à une remarquable activité de traductions, de retraductions, de productions d’ouvrages théoriques, d’anthologies, de préfaces, ensemble auquel il faudrait ajouter les prix littéraires, les colloques et les festivals de littérature. Parmi les nombreux livres publiés depuis 2020, on peut citer l’anthologie Estilhaços – antologia de poesia haitiana contemporânea, dirigée par Henrique Provinzano Amaral et les traductions du théâtre césairien : Une saison au Congo (Uma temporada no Congo, 2022), par João Vicente, Juliana Estanislau de Ataíde Mantovani et Maria da Glória Magalhães dos Reis, ouvrage postfacé par l’historien Kabengele Munanga, Une tempête (Uma tempestade, 2024), par Margarete Santos, avec une préface d’Eurídice Figueiredo. Côté français, mentionnons également les Éditions Anacaona qui proposent des traductions de textes brésiliens.

Dans le sillage des recherches dédiées à la production d’une histoire littéraire transatlantique, le présent numéro de la revue Ipotesi entend examiner la dynamique qui se joue entre les littératures francophones, envisagées dans toute leur diversité, et le « Brésil littéraire ». En effet, au sein des Atlantiques, tous les espaces géoculturels et littéraires ne bénéficient pas du même traitement critique, certains demeurent encore tributaires des modes inégaux de circulation, raison pour laquelle la dimension luso-américaine de « l’Atlantique noir » mérite d’être davantage prise en considération. « Une nouvelle région du monde » (Glissant), conjuguant rêve et politique se dessine-t-elle ? De quels « lieux-communs » se nourrit-elle et quel imaginaire suscite-t-elle ? Participe-t-elle, et sous quelles formes, au renouvellement des discours épistémologiques, des théories de la traduction ainsi qu’à l’émergence de nouvelles esthétiques ? Pour répondre à ces questions, l’on pourra questionner la « matière brésilienne » (Bonnet) dont se nourrissent des œuvres francophones – poésie, essai et fiction – comme celles de Césaire, Depestre, Glissant, Monénembo, Condé Alem, Couao-Zotti. Une réflexion pourrait notamment porter sur le rapport de Depestre à la littérature brésilienne, ce dernier se définissant comme « fils de la Caraïbe, homme du Brésil profond ». Il conviendrait également d’appréhender des formes de conversations transatlantiques féministes. Par exemple, Lettres à une Noire (1978) de Françoise Ega, ensemble de missives fictivement adressées à Carolina Maria de Jesus. L’intérêt que manifeste Conceição Evaristo à l’égard de Maryse Condé – dont elle a préfacé la retraduction de Moi, Tituba, sorcière noire de Salem (2019) – mérite d’être souligné. On peut aussi indiquer la rencontre entre Conceição Evaristo et Scholastique Mukasonga qui a conduit à une mutuelle compréhension. Quels types de convergences féministes apparaissent ? Quelles interactions se créent entre politique, idéologie et esthétique ? Quelle place est dévolue aux genres longtemps minorés comme la littérature pour la jeunesse ou le roman graphique ? Une attention particulière sera accordée à la circulation et à la mise en relation de concepts tels que la Négritude, le métissage et la créolisation.

Axes

* Anthologies, créativité, croisement des savoirs

* Épistémologie de la traduction / retraduction

* Histoire littéraire transatlantique : rôle de la francophonie et de la lusophonie

* Littérature pour la jeunesse, perception et condition des minorités

* Métatexte (préfaces, postfaces, discours critiques…)

* Perspectives féministes et intersectionnelles

* Usages et comparaison des concepts

Bibliographie indicative

Protocole de publication

Les articles, qui seront évalués en « double-aveugle », sont à envoyer aux adresses suivantes avant le 30 septembre 2024:

veronique.bonnet8@wanadoo.fr

thiagomattos.lit@ufjf.br

amaralhenriquep@gmail.com

