Imaginaires de la grossesse/du corps enceint. Littérature, médecine et genre (Paris 8)

Appel à communications

Imaginaires de la grossesse/du corps enceint.

Littérature, médecine et genre

Journée d’étude

Vendredi 29 novembre 2024

Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis / Fabrique du littéraire (FabLitt)

À l’intersection de la littérature, de la médecine et du genre viennent prendre place les discours et imaginaires qui entourent l’expérience sexuée/genrée que constitue la grossesse.

L’étude des interactions entre littérature et médecine d’un côté bénéficie depuis une décennie du chassé-croisé entre sciences sociales et outils narratifs (Polkinghorne, 1988 ; Czarniawska, 2004 ; Kreiswirth, 2005) ; d’un autre côté, les études sur le genre (gender studies), héritières des théories et mouvements féministes, mais également dépositaires d’une tradition biomédicale et psychologique (Oakley, 1991 [1972] ; Fausto-Sterling, 2012 [2000]) interrogent la répartition sexuée des rôles dans les sociétés humaines ainsi que les rapports de pouvoir qui s’y jouent (Godelier, 2005 ; Bereni et alii, 2012 ; Schmitt-Pantel, 2021). Pour autant, l’approche genrée est encore peu mobilisée dans les humanités médicales francophones.

Dans le prolongement de travaux qui articulent les discours et représentations du médical à des enjeux littéraires – rhétoriques, stylistiques ou génériques (Abramovici, 2003 ; Brancher, 2012) – la journée d’étude entend donner toute sa place à la grossesse comme objet littéraire, quand elle est souvent traitée à la marge d’autres expériences, comme celle de la maternité (Saint-Martin, 1994), ou même celle, plus spécifique, de l’accouchement (Karath, 2013 ; Projet Birth[ing] Stories de Sorbonne Nouvelle). Ainsi, le corps « écrit » (Rueff [éd.], 2020), notamment « souffrant » (Danou, 1994 ; Marin, 2008) fait l’objet d’attentions, mais la perspective genrée du corps enceint manque encore à l’appel (Froideveaux-Metterie, 2023).

Étroitement lié à cette expérience, l’événement[1] que constitue l’interruption de la grossesse constitue, dans les études francophones, un champ ouvert. L’analyse des récits d’avortement est ainsi susceptible de recouper à certains égards les enjeux qui entourent les pratiques d’écriture participant de la médecine narrative (Charon, 2016 ; Lejeune, 2017) ou de l’autopathographie (Galichon, 2017 ; Thévenet, 2023), en relation avec le constat fait par Alexandre Gefen d’une littérature devenue aujourd’hui une forme de « médecine de l’âme » (Gefen, 2017). L’étude des imaginaires véhiculés par le discours médical sur l’arrêt de la grossesse, depuis le corpus hippocratique jusqu’à la période moderne de pré/post légalisation, peut bénéficier des outils forgés par les études de genre, comme l’agentivité (agency) ou le self-help/self-knowledge (King, 1995). Elle peut également se saisir de la question du sujet et du point de vue situé (standpoint).

La journée accueillera toute proposition issue des lettres classiques, de la littérature française ou comparée portant sur des textes médicaux, fictionnels ou autobiographiques, de l’Antiquité à nos jours. Sont particulièrement encouragées les propositions portant sur les textes médicaux anciens ou sur les écrits de médecins et/ou de professionnel•les de santé.Loin de constituer des sources transparentes sur la réalité des sociétés auxquelles ils appartiennent, ces textes peuvent être analysés autrement que sous un prisme historique, les imaginaires genrés qu’ils déploient dans la langue entrant en tension avec la transmission affichée d’un savoir, dont les modalités peuvent varier en fonction des destinataires – dans la lignée des écrits hippocratiques sur les femmes, dont les enjeux génériques ont été forgés à postériori (King, 2007 ; Hanson, 2019).

Les axes suivants sont autant de pistes de réflexion :

1. Littérarité des discours médicaux sur la grossesse

Il s’agira de considérer les traités médicaux anciens – de la période antique jusqu’à la Renaissance – sous les angles tout à la fois du genre et du littéraire. L’analyse du discours médical moderne sur la grossesse doit quant à lui tenir compte des luttes professionnelles propres à la spécialité médicale de la gynécologie (Moscucci, 1990 ; Weisz, 2006). Les approches rhétoriques de ces discours est encouragée.

2. Représentations et imaginaires de la grossesse

À la suite du travail pionnier de Susan Sontag sur le SIDA (Sontag, 2009 [1990]), l’attention aux métaphores et autres tropes discursifs dans la construction des imaginaires est bienvenue, tout comme l’identification de dispositifs narratifs particuliers pour mettre en scène une expérience porteuse d’une dramaturgie propre. Inversement, la mobilisation par la langue des métaphores de la grossesse constitue une perspective intéressante.

3. Approches féministes des discours et des représentations médicales de la grossesse

Le corps enceint, lieu de la reproduction, a partie liée à l’institution médicale, ou à ce qui en tenait lieu, à savoir l’autorité de la parole du médecin ou du savant – soit l’auteur des traités médicaux anciens. Toute contribution qui interroge les rapports de pouvoir à l’œuvre dans la langue médicale et/ou qui utilise les outils des études de genre pour aborder la grossesse comme objet littéraire est bienvenue, y compris pour les textes anciens pour lesquels l’approche anachronique peut se révéler fructueuse.

Organisation : Marion Bonneau

Fabrique du littéraire, Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis

Médecine grecque et littérature technique, Université Paris Sorbonne

Comité scientifique :

Jean-Christophe Abramovici (Professeur des universités, Centre d'études de la langue et des littératures françaises, Université Paris Sorbonne)

Marion Bonneau (Docteure en études grecques et Prag, Fabrique du littéraire, Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis ; Médecine grecque et littérature technique, Université Paris Sorbonne)

Florence Bourbon (Maître de conférence HDR, INSPE/Médecine grecque et littérature technique, Université Paris Sorbonne)

Elsa Kammerer (Professeure des universités, Fabrique du Littéraire, Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis)

Anne Tomiche (Professeure des universités, Centre de Recherche en Littérature Comparée, Université Paris Sorbonne)

Bibliographie indicative

