Sade, passionnément. Le rôle des émotions dans la pensée sadienne (Turin, Italie)

COLLOQUE INTERNATIONAL

Sade, passionnément. Le rôle des émotions dans la pensée sadienne

Università degli Studi di Torino, 25-26 octobre 2024

Parmi les multiples thèmes entremêlés dans la pensée de Sade, la question des émotions joue sans doute un rôle central, comme le rappelle la célèbre dédicace Aux libertins qui ouvre La philosophie dans le boudoir: « Ces passions, dont de froids et plats moralistes vous effrayent, ne sont que les moyens que la nature emploie pour faire parvenir l’homme aux vues qu’elles a sur lui ; n’écoutez que ces passions délicieuses » (Œuvres, vol. III, p. 3). Dévoilant l’occultation trompeuse des philosophes, lorsqu’ils masquent l’importance des émotions, Sade enquête donc sur les sources passionnelles de la pensée : « On déclame contre les passions sans songer que c’est à leur flambeau que la philosophie allume le sien » (Histoire de Juliette, Œuvres, vol. III, p. 258). Malgré la publication d’importantes contributions scientifiques sur la pensée de Sade – dans le sillage des études pionnières de Jean Deprun et Michel Delon – il manque encore une réflexion systématique sur le rôle des émotions dans la philosophie du Marquis. Cette question est particulièrement pertinente, car elle permet de faire apparaître à la fois des continuités et des ruptures entre Sade et la culture (non seulement philosophique, mais aussi scientifique et littéraire) de son époque. Dans ce colloque on aimerait interroger à neuf les écrits de Sade en explorant le large éventail de ses apports fondamentaux dans ce champ. Nous encourageons tout particulièrement des contributions qui explorent les questions suivantes dans une perspective historique :

- Existe-t-il une ‘théorie’ de l’émotion chez Sade ? Si oui, quelles sont ses sources (philosophiques, scientifiques, littéraires) ?

- Quel est le lien entre les émotions et les autres facultés humaines, à commencer par la raison et l’imagination ?

- Quelles sont les émotions les plus pertinentes d’un point de vue philosophique et pourquoi ?

- Quel rapport existe-t-il, dans une philosophie narrative comme celle de Sade, entre l’investigation théorique et la description littéraire de la dimension passionnelle ?

- Dans quelle mesure le discours sur/de l’émotion dans l’œuvre de Sade peut-il ou non être distingué de celui d’autres philosophes ?

- Dans quels contextes, selon quels critères et à quelles fins Sade met-il en question, valorise-t-il ou rejette-t-il l’émotion ?

- Peut-on discerner chez Sade une esthétique ou une pédagogie de l’émotion ? Si oui, quelle en serait la spécificité, et quels en seraient les effets ?

- Quel a été l’héritage de la réflexion de Sade sur l’émotion (du XVIIIe siècle à nos jours) ?

Veuillez envoyer une proposition de communication en français ou en italien avant le 30 juillet 2024 aux adresses des deux responsables ci-dessus :

Marco Menin : marco.menin@unito.it

Eleonora Alfano : eleonora.alfano@unito.it

L’organisation prend en charge les frais d’hébergement et les repas. Les frais de voyage sont à la charge du participant.

—

CONVEGNO INTERNAZIONALE

Sade, appassionatamente. Il ruolo delle emozioni nel pensiero sadiano

Università degli Studi di Torino, 25-26 ottobre 2024

Tra i molti temi che si intrecciano nel pensiero di Sade, la questione delle emozioni riveste senza dubbio un ruolo centrale, come ricorda la celebre dedica Aux libertins che apre La philosophie dans le boudoir: «Ces passions, dont de froids et plats moralistes vous effrayent, ne sont que les moyens que la nature emploie pour faire parvenir l’homme aux vues qu’elles a sur lui ; n’écoutez que ces passions délicieuses» (Œuvres, vol. III, p. 3). Svelando l’ingannevole dissimulazione dei filosofi, quando mascherano l'importanza delle emozioni, Sade indaga le fonti passionali del pensiero: «On déclame contre les passions sans songer que c’est à leur flambeau que la philosophie allume le sien» (Histoire de Juliette, Œuvres, vol. III, p. 258). Nonostante la pubblicazione d’importanti contributi scientifici sul pensiero di Sade – sulla scia degli studi pionieristici di Jean Deprun e Michel Delon – manca ancora una riflessione sistematica sul ruolo delle emozioni nella filosofia del marchese. La questione è particolarmente rilevante, in quanto fa emergere continuità e rotture tra Sade e la cultura (non solo filosofica, ma anche scientifica e letteraria) del suo tempo. L'obiettivo di questo convegno è quello di gettare uno sguardo nuovo sugli scritti di Sade, esplorando l'ampia gamma di contributi fondamentali che ha dato al campo della filosofia dell'emozione. In particolare, incoraggiamo contributi che esplorino le seguenti domande in una prospettiva storiografica:

- Esiste una “teoria” delle emozioni in Sade? Se sì, quali sono le sue fonti (filosofiche, scientifiche, letterarie)?

- Qual è il legame tra le emozioni e le altre facoltà umane, a partire dalla ragione e dall'immaginazione?

- Quali sono le emozioni più rilevanti dal punto di vista filosofico e perché?

- Qual è il rapporto, in una filosofia narrativa come quella di Sade, tra indagine teorica e descrizione letteraria della dimensione passionale?

- In che misura il discorso sull'emozione nell'opera di Sade può essere distinto da quello degli altri philosophes?

- In quali contesti, secondo quali criteri e per quali scopi Sade mette in discussione, valorizza o rifiuta l'emozione?

- Possiamo individuare in Sade un'estetica o una pedagogia dell'emozione? Se sì, quale sarebbe la sua specificità e quali i suoi effetti?

- Qual è stata l'eredità del pensiero di Sade sull'emozione (dal Settecento a oggi)?

Una proposta di intervento, in italiano o in francese, deve essere inviata entro il 30 luglio 2024 ai due indirizzi seguenti:

Marco Menin : marco.menin@unito.it

Eleonora Alfano : eleonora.alfano@unito.it

L’organizzazione prenderà in carico le spese di soggiorno e i pasti. Le spese di viaggio sono a carico del/la partecipante.