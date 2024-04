Que la Force soit avec toi ! Le mythe de Star Wars (Paris)

Festival Psy de l’APE

« Que la Force soit avec toi ! Le mythe de Star Wars »

12-13 octobre 2024 à Paris

Association des Psychanalystes Européens

https://www.ape-psychanalyse.com/

Date limite de soumission : 1er juillet 2024

La saga "Star Wars" a captivé les spectateurs du monde entier pendant plus de 40 ans avec ses récits, ses personnages emblématiques et ses thèmes universels. Au-delà des batailles intergalactiques, "Star Wars" aborde des questions profondes sur la nature humaine, les conflits intérieurs et les forces psychiques qui nous animent. Cette année, l’Association des psychanalystes Européens a choisi comme thème pour son prochain Festival Psy : "Que la Force soit avec toi", thème qui permettra une exploration de l'univers mythique de "Star Wars".

Dans le cadre du Festival Psy qui se tiendra les 12 et 13 octobre 2024 à Paris 13ème, l'APE propose ainsi d'explorer plusieurs axes de recherche autour du mythe de "Star Wars" :

1. Skywalker et le complexe d'Œdipe

Comment la saga explore-t-elle les dynamiques familiales, les conflits générationnels et les héritages psychiques à travers les relations entre les personnages principaux, notamment les Skywalker ?

2. Pulsion de mort et la part d'ombre

En quoi les figures archétypales de "Star Wars", telles que Dark Vador et l'Empereur Palpatine, reflètent-elles les aspects les plus sombres de l'âme humaine et la fascination pour le pouvoir absolu ?

3. Un mythe pour se construire ?

Comment le travail de l'anthropologue jungien Joseph Campbell a-t-il façonné la structure narrative et les motifs mythologiques de "Star Wars", contribuant ainsi à sa résonance universelle ? En quoi Star Wars est-il un mythe? Quel intérêt clinique?

4. Le rapport pathologique de l'homme à la technologie

À travers les droïdes, les vaisseaux spatiaux et les armes futuristes, "Star Wars" interroge notre relation complexe à la technologie et ses implications psychologiques.

5. L'éthique du Jedi

L'éthique du Jedi repose sur des principes fondamentaux tels que la patience, la maîtrise des émotions, le développement de l'intuition, la connexion à la Force et la capacité à savoir quand faire silence. Cette éthique guide les actions et les décisions des Jedi dans leur quête pour maintenir l'équilibre dans la galaxie. Quel lien peut-on faire avec l'éthique de l'analyste.

6. L'inconscient et la force

Peut-on considérer la Force comme une métaphore de l'inconscient, un réservoir d'énergies psychiques qui influencent les actions et les destinées des personnages ? En quoi les enseignements de la psychanalyse peuvent-ils éclairer notre compréhension de la Force en tant que concept narratif et symbolique.

—

L'APE encourage les collègues analystes, les chercheurs en sciences humaines, les cliniciens, les thérapeutes, les étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la psychanalyse et à "Star Wars" à soumettre leurs propositions de communication pour enrichir notre dialogue autour de ces thèmes fascinants.

Les propositions de communication en français ou en anglais (300 mots maximum) sont à envoyer à l’adresse email : contact@ape-psychanalyse.com au plus tard le 01 juillet 2024. Elles doivent comporter le NOM & Prénoms de l’auteur, le titre de l’intervention, le nom de l’institution d’attache et l’adresse email. Les contributeurs sont priés de préciser leur axe d’intervention.

—

Bibliographie indicative

1. Chion, Michel. Star Wars : Anatomie d'une saga. Paris : Éditions Capricci, 2015.

2. Bouzereau, Laurent. Star Wars : Aux sources de la saga. Paris : Huginn & Muninn, 2019.

3. Revault d'Allonnes, Fabrice. Star Wars : Mythes et légendes. Paris : Presses de la Cité, 2017.

4. Finet, Nicolas et Delzant, Sylvain. Star Wars : La saga en bandes dessinées. Paris : Hachette Pratique, 2019.

5. Momcilovic, Jérôme. Le Nouvel Hollywood et la révolution blockbuster. Paris : Armand Colin, 2018.

6. O’Malley, Andrew. The Star Wars Phenomenon in British Cinema. Londres : British Film Institute, 2017.

7. Housel, Rebecca et al. The Cultural Impact of Star Wars: An Exploration of Lucasfilm’s Galaxy. Lanham : Rowman & Littlefield, 2019.

8. Decker, Kevin S. et Eberl, Jason T. Star Wars and Philosophy: More Powerful than You Can Possibly Imagine. Chicago : Open Court, 2005.

9. Lucasfilm Ltd. et Reagin, Nancy R. Star Wars and History. New York : John Wiley & Sons, 2012.

10. Duncan, Paul. The Star Wars Archives: Episodes I-III, 1999-2005. Köln : Taschen, 2021.

11. Rinzler, J.W. The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film. New York : Del Rey, 2007.

12. Guynes, Sean A. et Hassler-Forest, Dan. Star Wars and the History of Transmedia Storytelling. Berkeley : University of California Press, 2017.

13. Hassler-Forest, Dan. Star Wars and the End of the American Century. Londres : Pluto Press, 2019.

14. Langley, Travis. The Psychology of Star Wars: Episode II - Attack of the Clones. Hoboken : Wiley, 2007.

15. Sandler, Kevin S. Star Wars and the History of Hollywood. New York : Palgrave Macmillan, 2015.