Actualités de la recherche en histoire du papier (Paris)

L'Association Française pour l'Histoire et l'Étude du Papier et des Papeteries (AFHEPP) et l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM-CNRS/ENS) organisent conjointement une journée d’étude consacrée aux « Actualités de la recherche en histoire du papier », qui aura lieu à Paris le 25 octobre 2024.

Appel à contributions

Toute étude approfondie portant sur les produits papetiers (filigranés ou non), les papeteries, les évolutions techniques et les pratiques commerciales liées au papier, sera recevable. Les travaux d’étudiant.e.s et de jeunes chercheur.euse.s sont particulièrement bienvenus.

Les propositions de 350 mots maximum sont à adresser avant le 1er juin 2024 aux courriels suivants : lucie.moruzzis@culture.gouv.fr et anne.regourd@gmail.com, ou à l’adresse suivante : AFHEPP 33 avenue Faidherbe, 93100 – MONTREUIL.

La journée regroupera dix présentations et se déroulera en présentiel ou en ligne.

Une réponse du comité de sélection sera adressée le 20 juin prochain. Les actes de la journée donneront lieu à une publication en ligne.

—

The Association Française pour l'Histoire et l'Étude du Papier et des Papeteries (AFHEPP, French Association for History and Study of Paper and Paper making) and the Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM-CNRS/ENS, Institute for Modern Texts and Manuscripts) are jointly organizing a study day devoted to “Actualités de la recherche en histoire du papier” (« News from research into history of paper »), to be held in Paris on October 25, 2024.

Call for papers

In-depth studies on paper products (watermarked or not), paper mills, technical developments and commercial practices related to paper are welcome. Work by students and young researchers would be particularly appreciated.

Proposals of no more than 350 words should be sent by June 1st, 2024 to the following e-mail addresses: lucie.moruzzis@culture.gouv.fr et anne.regourd@gmail.com, or to the following address: AFHEPP 33 avenue Faidherbe, 93100 – MONTREUIL, FRANCE.

The study day will consist of ten presentations, either in person or online.

A response from the selection committee will be sent on June 20th. The proceedings will be published online.