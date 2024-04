Voix, récits et contre-récits. Sociopoétiques de la ville dans les Amériques au XXIe s. (revue Sociopoétiques)

Voix, récits et contre-récits. Sociopoétiques de la ville dans les Amériques au XXIe siècle

sous la direction de Paul-Henri GIRAUD (Université de Lille) et François HUGONNIER (Université d’Angers)

Numéro spécial de la revue Sociopoétiques

Publication prévue en mai 2026

La revue Sociopoétiques lance un appel à contribution pour un numéro spécial intitulé Voix, récits et contre-récits. Sociopoétiques de la ville dans les Amériques au XXIe siècle. Les articles rédigés en français (30 000 signes, notes et espaces compris) devront parvenir par email avant le 1er juillet 2024 à Paul-Henri Giraud paul-henri.giraud@univ-lille.fr et François Hugonnier francois.hugonnier@univ-angers.fr

Argumentaire

Comment la sémiologie de l’espace urbain se déploie-t-elle en littérature, à l’image de « la ville » elle-même qui « constitue un discours » (Clemente E. et Andrade 2022) ? Quelles formes et quels récits littéraires sont construits pour exprimer la complexité de l’espace urbain ? Ces questions sont particulièrement stimulantes dans le cas des Amériques, qui comprennent à la fois de vieilles villes industrielles ayant connu une forte expansion dès la deuxième moitié du XIXe siècle – telles New York ou Chicago au Nord, mais aussi Buenos Aires au Sud – et, également, des territoires marqués par une augmentation exponentielle et rapide de l’urbanisation depuis les années 1950 – notamment en Amérique latine, où près de 80 % de la population vivait en ville en 2017, contre 42 % en 1950 (Sardon 2017). Les travaux sur les relations entre la ville en tant que discours social ou sociolecte (Barthes) et ses représentations fictionnelles ou poétiques sont donc des enjeux critiques absolument centraux pour les études sur la littérature dans les Amériques, ainsi que pour interroger les mutations de la ville.

Suite à une enquête principalement centrée sur l’Europe (Clemente E. et Andrade 2022), et dans le prolongement d’une table ronde spécifiquement américaniste du dernier congrès de l’Institut des Amériques (Lyon, juin 2023), l’objet de ce futur numéro de revue est de mettre en lumière les sociopoétiques de la ville dans les différentes régions des Amériques à l’époque très contemporaine (XXIe siècle). Alors que la ville américaine fait l’objet de mutations accélérées, un accent particulier sera mis sur les textes évoquant les protestations lors des différentes crises politiques, économiques et sociales qui ont ébranlé les pays du continent à une date récente. La convergence des voix dans la ville postmoderne, le post-urbanisme, la performance et l’ambivalence seront quelques-unes des pistes explorées dans un corpus qui pourra se décliner, notamment, sur fond de migration, de cartographie polyphonique, de solitude paradoxale ou de fragmentation du sujet. Le métissage identitaire ainsi que les pratiques contestataires seront mis en valeur dans cette redéfinition littéraire de l’espace urbain, à travers une grande variété d’aires géographiques et d’appartenance ethnique.

Dans une perspective transdisciplinaire et panaméricaine, ce numéro se veut un observatoire de l’imaginaire et de l’expression de divers groupes sociaux, notamment issus de peuples immigrés ou autochtones, tels qu’ils apparaissent dans la poésie et la fiction du continent. Au moyen du réalisme, du lyrisme, de la parodie, de l’écocritique, de l’écriture du trauma, ces inscriptions offrent une réponse dialogique aux bouleversements urbains. Au-delà des clivages et des idées reçues – telle l’opposition entre la mégapole et les espaces vierges –, ces récits et contre-récits reconstruisent la ville ; ils y renégocient la place des citadins et tentent de leur redonner une voix.

