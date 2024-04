Appel à candidatures pour le comité éditorial de la revue Identités Francophones

Après le succès des deux colloques sur la Francophonie, nous souhaitons créer une revue annuelle, Identités Francophones, dédiée aux aspects didactiques, linguistiques, culturels, juridiques et littéraires de l’espace francophone. Pourtant, nous désirons accueillir des membres au sein de notre équipe. L’objectif est de diversifier les compétences et les appartenances institutionnelles, afin d’assurer la vitalité de la recherche scientifique.

Être membre d’un comité éditorial, ça implique quoi?

Les candidats retenus s’engagent à travailler de concert avec les autres membres de l’équipe, c’est-à-dire :

Collaborer au choix des thématiques des numéros ainsi qu’à la rédaction des appels à contribution;

Participer à la sélection des propositions;

Procéder à la révision structurelle et linguistique des articles retenus pour publication;

Participer à la réunion annuelle (via Google meet).

Il est à noter que l’implication dans ce projet est bénévole et non-rémunérée.

Modalités de candidature

Vous avez envie de relever de nouveaux défis et vous correspondez au profil recherché ? Nous vous invitons à nous transmettre les documents suivants, au plus tard le 30 juin 2024 :

1) votre curriculum vitae;

2) une courte lettre de motivation (maximum 1 page) expliquant les raisons pour lesquelles vous désirez vous impliquer dans ce projet.

Adresse de correspondance : marilena.genovese@uniecampus.it