Joseph Danan (dir.), Le Présent au cœur du théâtre

Les rapports que le théâtre entretient avec le présent sont complexes. Face à Vitez, qui assurait rendre compte du présent lorsqu’il montait des classiques, Vinaver défendait un théâtre de l’aujourd’hui, pour reprendre le titre-manifeste de sa première pièce (Aujourd’hui ou les Coréens). Un théâtre sans « détour » est-il pour autant possible ? Jean-Pierre Sarrazac voit dans les stratégies multiples que cette notion met en jeu une nécessité pour échapper à l’illusion d’une immédiateté qui serait le propre de la performance lorsque celle-ci prétend accomplir un pur geste de présentation, et non de représentation. Mais ce geste est-il jamais pur ?

Reste que le « présentisme », pour citer François Hartog, ou encore ce que Jérôme Baschet appelle « la tyrannie du présent », guette aujourd’hui le théâtre, à l’image du monde dans lequel nous vivons. Sa critique est sans doute tout autant nécessaire que l’est la prise en compte pleine et entière du présent, au-delà de la tautologie selon laquelle le théâtre est un acte au présent. C’est à quoi s’attache ce livre, par des entrées multiples dans la question du présent, considérée dans sa dimension poétique et politique.

Sommaire

• Joseph Danan, Introduction : Le présent du théâtre contre le présentisme

I. Poétiques du présent et de la présence

• Georges Banu, L’Ancien et le Moderne, ou le carrefour des durées

• Pierre Piret, Échapper à la causalité ? L’Abécédaire des temps (post)modernes de Paul Pourveur

• Romain Bionda, Lire le présent du théâtre : Primera carta de san Pablo a los corintios d’Angélica Liddell

• Marion Cousin, Présent et présences sur la scène contemporaine espagnole

• Isabelle Debyser, « Ça, c’est au-dessus de la politique, c’est métapolitique », entretien avec Pablo Gisbert

• Jonathan Châtel, Délivre-toi de mes désirs de María Velasco : un autoportrait à contretemps, suivi d’un entretien avec Mari´a Velasco

• Romain Bionda et Mariana Camargo, « Une plongée dans le présent » : à propos de Voronia, entretien avec Marcos Morau

• Céline-Marie Hervé, Quel temps pour la magie ?

II. Politiques de la présence et du présent (Le théâtre au cœur de la cité)

• Marie-Christine Lesage et Emmanuelle Jetté, Les possibles et les limites du théâtre documentaire : Le cas de Fredy du Théâtre Porte Parole (Montréal)

• Pierre Longuenesse, Ruses du présent et de la présence : du Wooster Groupà Michel Simonot

• Jennifer Lauro-Mariani, La trilogie européenne de Milo Rau à l’épreuve du présentisme

• Marie Vandenbussche-Cont, Institution de Marie-José Malis : une « pièce d’actualité » qui ouvre à un présent en construction partagée

• Mariana Camargo, Spirales de temps et d’Histoire : l’exemple de Castellucci

• Fahimeh Najmi, Le présent sur la scène iranienne contemporaine

• Ana María Vallejo de la Ossa, Poétique et présence du corps dans le théâtre des années 1990 à aujourd’hui en Amérique latine

• Clara Roupie, Chantier Woyzeck : un projet au carrefour des temporalités

Contributeurs

Table des matières