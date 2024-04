La productivité multiple des romantismes hispano-américains : transferts, médiations, négociations dans la littérature et le théâtre / Múltiples productividades de los romanticismos hispanoamericanos: transferencias, mediaciones, negociaciones en la literatura y el teatro (Hamburg)

La productivité multiple des romantismes hispano-américains :

transferts, médiations, négociations dans la littérature et le théâtre

Múltiples productividades de los romanticismos hispanoamericanos:

transferencias, mediaciones, negociaciones en la literatura y el teatro

(Section 10-LIT dans le cadre du 24ème Congrès de l'Association allemande des hispanistes (DHV), du 11 au 15 mars 2025, Université de Hambourg)

Organisation et coordination :

Lía Noguera (UBA-UNA-CONICET, Argentine), Kurt Hahn (Graz, Autriche), Verena Richter (Graz, Autriche)

Il ne fait aucun doute que les processus de transfert et de négociation des discours romantiques ont contribué de manière significative au développement des imaginaires culturels et politiques en Amérique Latine. Ce n'est cependant que dans les grandes lignes que les différentes variétés régionales du romantisme hispano-américain peuvent être circonscrites et délimitées en tant qu'époque littéraire et culturelle et il n'est dès lors pas étonnant que l'existence d'une notion cohérente du terme dans les cultures hispaniques outre-Atlantique ait été remise en question, voire rejetée. Face à ce constat, notre section abordera explicitement les phénomènes de transmission, de traduction et de médiation qui déterminent la productivité et la flexibilité des écritures romantiques en Amérique hispanique. Selon notre hypothèse, seule la prise en compte de leurs multiples modes de constitution, qui se trouvent parfois en opposition et en transformation permanente, permet d'établir un panorama différencié des romantismes hispano-américains. De même, nous nous demanderons dans quelle mesure, d'une part, les affiliations intertextuelles et les apports discursifs européens nourrissent leur inventivité et, d'autre part, quels processus d'appropriation, de décontextualisation et de recontextualisation y sont à l'œuvre – sans pour autant juger la gamme esthétique des romantismes hispano-américains uniquement en termes stylistiques et de canonisations d’origine transatlantique ce qui reviendrait à une réduction inacceptable.

Si nous nous en tenons, par exemple, aux périodisations habituelles, nous pouvons constater, d’un côté, que la créativité romantique en Amérique hispanique n'est pas séparée par une rupture nette des littératures souvent de style néoclassique du Siècle des Lumières. De l’autre côté, nous pouvons observer une perpétuation marquée des motifs, des récits et des figures de pensée romantiques dans le roman réaliste, chez certains auteurs modernistes et dans la littérature gaucho. De plus, compte tenu des indépendances des jeunes États hispano-américains, il est évident que l'idée d'une « communauté imaginée » (B. Anderson) imprègne de nombreuses configurations romantiques. Ainsi, l'originalité (le mythe de l'origine), l'autonomie, la couleur locale et la conception d'une nature idéalisée se présentent comme des paramètres décisifs pour l'identification des nations émergentes. En même temps, la genèse très hétérogène des romantismes hispano-américains se manifeste par diverses hybridations de genres au sein du système littéraire, comme en témoigne l'essor des formes lyriques étendues, de l'essai, de la nouvelle ou des formats intermédia au théâtre. Par ailleurs, les dynamiques de transculturation (A. Rama), inhérentes à la fiction romantique, sont étroitement liées à la constitution d'archives mémorielles, à la différenciation des champs littéraires (P. Bourdieu) et aux innovations médiatiques qui engendrent des systèmes de communication de plus en plus performants.

C'est dans ce cadre multiforme que notre section se proposera d’explorer les multiples productivités du romantisme en Amérique hispanique, y incluant également ses révisions critiques au-delà du XIXe siècle. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions de contribution en espagnol (250 -300 mots) jusqu’au 30 septembre 2024 à verena.richter@uni-graz.at; kurt.hahn@uni-graz.at et lianoguera@yahoo.com.ar

—

