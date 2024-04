Esthétique de l'effondrement dans le monde francophone (Revue nordique des études francophones)

Depuis quelques années, on assiste à l’émergence de discours et de textes portant sur la notion d’effondrement dans le monde francophone. Ainsi, que ce soit par le biais de conférences enregistrées, de nouveaux médias (la chaîne Thinkerview en est un exemple) ou de textes (narrations dystopiques ou textes scientifiques fondés sur l’examen de faits), l’idée que les sociétés font face à des catastrophes (extinction des espèces, surpopulation humaine, changement climatique…) et que le progrès n’est pas linéaire s’impose. Les discours d’effondrement circulent dans divers domaines de la société : environnemental, économique, religieux, éducatif, culturel et politique, et font intervenir des chercheurs, des ingénieurs, des activistes, des écrivains et des artistes qui s’inscrivent dans ce cadre en se réclamant d’une lucidité épistémologique fondée sur l’épuisement des ressources. Les textes littéraires se penchent également sur des scénarios prévisionnels – en empruntant souvent au genre apocalyptique (Céline Minard, Thomas Reverdi, etc.) et les nouveaux médias sélectionnent des profils de collapsologues ayant travaillé sur les questions d’épuisement de ressources énergétiques (Jean-Claude Jancovici, Philippe Bihouix…).

Ce numéro de la Revue nordique des études francophones est dédié à ces discours contemporains et à l’esthétique qu’ils animent pour rendre compte des perceptions d’une forme de déclin. Les axes thématiques suivants pourront être explorés dans ce numéro :

Les styles de l’effondrement. Y a-t-il une particularité stylistique et discursive francophone dans la genèse de ces discours portant sur l’effondrement ?

L’idéologie collapsologiste dans le monde francophone. Quels sont les arguments principaux sollicités et les objectifs poursuivis dans les discours collapsologistes ?

Énonciateurs et destinataires de l’effondrement. Qui prend en charge ces discours et à qui s’adressent-ils ? Comment de nouveaux médias, des écrivains, des politiques et des ingénieurs se sont-ils emparés du sujet ?

Les origines et l’évolution des discours d’effondrement. Le rapport du club de Rome sur la fin de la croissance dans les années 1970 semble être un point de départ pour les productions du discours collapsologiste. Quelles sont les influences culturelles qui ont façonné les discours d’effondrement dans le monde francophone ?

Calendrier prévisionnel

-Proposition de résumé 15 avril 2024 à envoyer à l’adresse franorfon@su.se

-Réponses 1er mai 2024

-Propositions complètes d’articles (30 juin 2024) à envoyer à l’adresse franorfon@su.se

-Retour des évaluations (1er septembre)

-Publication du numéro octobre-novembre 2024.