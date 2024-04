23e colloque bisannuel de l’'American Council for Québec Studies (Québec)

Québec 2024

Le 23e colloque bisannuel de l’ACQS

du 3 au 6 octobre 2024, à l’Hôtel Le Concorde, Québec.

L’American Council for Québec Studies sollicite des propositions de communication pour notre prochain colloque en 2021. Pour ce colloque ayant lieu dans la capitale nationale du Québec, nous cherchons à favoriser des échanges et des ouvertures multiples. Nous invitons des propositions individuelles aussi bien que des sessions complètes sur tout sujet lié aux études québécoises, y compris des regards portant sur les diasporas québécoises et la présence francophone dans les Amériques. Des approches diverses, tant en sciences sociales et physiques qu’en arts et en lettres, seront examinées. Veuillez consulter notre site web pour plus de précisions : www.acqs.org

Pour proposer une communication : Toutes les propositions (résumés de +/- 250 mots) se feront électroniquement par le biais du site web Oxford Abstracts ici. Les communications peuvent se faire en français ou en anglais. La date limite pour la soumission des propositions est le 1er mai 2024.

Pour faire afficher sur le site web de l’ACQS une session que vous désirez organiser :

Envoyer le titre de la session envisagée et une courte description de la problématique (+/- 250 mots), ainsi que vos coordonnées professionnelles à Olivia Choplin, Vice-Présidente (ochoplin@elon.edu). Pour proposer une session complète : Chaque participant.e devra soumettre sa proposition individuelle sur le site web de Oxford Abstracts, indiquant le titre de la session complète et le nom de celle/celui qui la préside ou l’organise.

L’ACQS est heureux d’annoncer un tarif préférentiel à l’Hôtel Le Concorde, situé sur un lieu magnifique dans la capitale nationale. Un lien pour les réservations sera ajouté sur le site web de l’ACQS au printemps 2024. Nous vous rappelons que chaque participant.e au colloque doit s’y inscrire et devenir membre de l’association.