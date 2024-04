L’adaptation des "classiques" de la littérature en langue française vers d’autres médias et de nouveaux contextes culturels (revue Multilinguales)

La revue de la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Abderrahmane Mira – Bejaia -, Multilinguales, lance un appel à contribution pour le numéro 22 à paraître en décembre 2024, coordonné par Dr. Marie-Manuelle da Silva (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3/Université du Minho)

L’adaptation des « classiques » de la littérature en langue française vers d’autres médias et de nouveaux contextes culturels

Ce numéro de la revue Multilinguales propose d’explorer la transformation des objets littéraires, à travers le processus de l’adaptation de romans considérés comme des classiques de la littérature dite francophone, au contact d’un large éventail de formats médiatiques (cinéma, théâtre, bandes dessinées ou romans graphiques, séries, jeux vidéo, etc.), dans différents pays ou contextes culturels.

En effet, les nouvelles zones de conflit et de contact entre les œuvres littéraires canoniques et d’autres supports que le livre ont permis aux Études de l’adaptation (Adaptation Studies) de dépasser l’analyse du rapport bipolaire à l’œuvre pensée comme originale en termes de fidélité/trahison. Ce champ d’étude a vu l’émergence d’outils théoriques capables de penser aussi bien les formes d’hybridations générique et (trans)médiatique des adaptations contemporaines que les réseaux de représentations culturelles, d'intertextualités et d'intericonicité qui se tissent dans leurs nouveaux contextes de réception. Par ailleurs, ces dynamiques de réception et de réappropriation révèlent, en retour, à la fois le goûts (les références) des créateurs et créatrices et des publics contemporains, ainsi que les mutations en cours du processus de canonisation de la littérature, circulant au sein de cultures transnationales, à la fois locales et globales.

Dans le champ universitaire, ces décentrements vont de pair avec la problématisation des frontières disciplinaires des Études littéraires, françaises et francophones, et plus généralement avec le renouvellement épistémologique en cours dans les Humanités. Les mécanismes et les dynamiques qui constituent la formation du canon littéraire transmis par les institutions éducatives se sont progressivement transformés au cours des dernières décennies, obéissant aux dynamiques culturelles mondialisées des sociétés contemporaines. Dans cette perspective, des domaines comme les Cultural and Postcolonial Studies ont réorienté la réflexion vers la nécessaire ouverture de l'enseignement universitaire aux cultures/arts et imaginaires populaires ou de masse, non exclusivement occidentaux.

Ce numéro de Multilinguales a donc pour principaux objectifs d’examiner les modes d’appropriation et de resignification des classiques de la littérature en langue française au prisme de leur adaptation, ou migration, tant médiatique que géoculturelle, avec pour horizon le renouvellement des enseignements-apprentissages liés à la littérature d’expression française?

Quelles pratiques liées à l’adaptation des classiques en langue française existent-elles au sein des champs inter/trans/culturels inter/trans/médiatiques contemporains et quels types de positionnement assument-elles ? Quels sont les effets de ces pratiques sur des catégories telles que le genre, la notion d’auteur.e, la narration ou le personnage, dans les passages du champ littéraire vers d’autres champs et vice-versa ?

Quelles connaissances sur les œuvres ou l'histoire des littératures, des arts et des médias sont mobilisées par les créateurs et créatrices qui adaptent ces œuvres ? Quel type d’expériences littéraires subjectives la lecture des œuvres engendrent-elles ? Quels types de références et d’imaginaires inter/trans/culturels inter/trans/médiatiques sont-ils convoqués dans les adaptations ? Quelle est la portée didactique d’une double approche cognitive et subjective, dans des contextes éducatifs qui impliquent des interprétations hétérogènes ?

Multilinguales couvre les disciplines de la linguistique, de la sociolinguistique, de l’ethnolinguistique, de la psycholinguistique, des différentes théories littéraires, des sciences pédagogiques et didactiques, de l’interprétariat, de la traductologie et du traitement automatique des langues. Elle est ouverte à la réflexion sur toutes les langues. Sa langue de rédaction est le français.

Responsables du numéro :

Pr. Bektache Mourad, doyen de la faculté des lettres et des langues de l’université A.Mira - Bejaia, Pr. Sadi Nabil, président du comité scientifique et de lecture, rédacteur en chef de la revue.

—

Echéancier du n° 22

Date limite de soumission: 30 juin 2024

Résultats de l’évaluation : 30 octobre 2024

Publication en ligne : 31 décembre 2024

Soumission en ligne : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/13

Site de la revue : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/13