L’humour dans la littérature et la paralittérature africaines : entre codes universels et culturels (revue Hispanical)

La revue HISPANICAL invite la communauté universitaire nationale et internationale à soumettre leurs articles non publiés à la publication. Ce numéro a pour thématique : « L’humour dans la littérature et la paralittérature africaines : entre codes universels et culturels ».

L’humour a toujours été présent dans la littérature et la paralittérature africaines (Ekeuh, 2016-2017 ; Mimouni-Meslem, 2023 ; Huannou, 1977 ; Jukpor, 1995 ; Lajri, 2012), s’immisçant dans la plupart des genres, donnant plus de profondeur quand il se veut satirique ou plus de légèreté se voulant burlesque et comique. Dans tous les cas de figure, il relève les travers humains : hommes, femmes, enfants… Tout le monde y passe, les auteurs faisant délibérément fi de leur fonction ou leur classe sociale. Mais l’humour ne s’intéresse pas uniquement à l’humain. Il englobe les choses, les coutumes, les animaux… L’humour tel un ogre affamé et sans concession s’attaque à tout et à rien. Il le fait pour faire rire, sourire, réfléchir voire choquer. Par le rire, il peut aussi soigner les souffrances et dénoncer les injustices pour qu’elles cessent. Les auteurs africains ont ainsi utilisé toutes les teintes de l’humour (Noguez, 2000) : humour noir, jaune, violet, gris, blanc… Ils usent aussi d’ironie et de sarcasme quand ils se veulent satiriques voire acerbes.

L’humour, le comique, le rire ont fait l’objet de plusieurs études (Escarpit, 1960 ; Chenouf, 2018 ; Laufer & Roux, 2015 ; Noguez, 1969…) et, comme toute chose, ils obéissent à des codes, des règles et utilisent des techniques. Il n’y a néanmoins pas de recette magique que tout humoriste peut suivre pour faire rire car tout dépend de la situation, du tempo, du public, de l’humoriste lui-même. Chaque auteur possède ainsi un style humoristique qui fait partie des éléments définissant sa singularité auctoriale. Dans ce numéro, il sera question de cerner cette singularité humoristique présente dans les romans, les bandes dessinées, les caricatures, les pièces de théâtre, les contes … Autant d’œuvres d’auteurs africains qui ont fait de l’humour un des mécanismes du fonctionnement de leurs récits.

Les articles devront étudier les mécanismes et les formes d’humour utilisés par les auteurs africains dans la littérature et la paralittérature en répondant aux questions suivantes : Quels types d’humour sont utilisés par ces auteurs ? Quels codes empruntent-ils ou créent-ils ? Cet humour qu’ils adjoignent à leurs récits a-t-il une fonction voire des fonctions ? Lesquelles ? Que dénoncent-ils ? Existe-t-il un humour spécifiquement africain ? L’aspect culturel joue-t-il un rôle dans la construction de l’humour africain ? Comment est reçu cet humour par différents publics d’horizons divers et variés ? Enfin, comment est-il reçu en fonction des différents contextes ?

Les articles pourront porter sur l’un ou plusieurs des aspects évoqués. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une proposition de contribution en français, en anglais, en espagnol et en arabe d’ici le 1er août 2024.

Modalités de soumission

L’article complet doit aussi inclure :

· un titre dans la langue de l’article auquel il faudra ajouter un titre en anglais (180 signes, espaces compris);

· le nom, l’affiliation et les coordonnées des auteurs;

· un résumé dans la langue de l’article auquel il faudra ajouter un résumé en anglais (200 mots, espaces compris).

· les mots clés (5)

Les auteurs sont invités à consulter le template de la revue avant d’envoyer l’article.

Les articles compteront entre 10 et 15 pages maximum.

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 1er août 2024

Réponse du comité scientifique : 1e octobre 2024

Date de publication : décembre 2024.

—

Comment soumettre :

Soumettez votre article en ligne sur le site Web d'Hispanical (ne l'envoyez pas par courrier électronique).

Lien: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/831

Les auteurs doivent s'inscrire sur la plateforme de ASJP (Algerian Scientific Journal Platform) (https://www.asjp.cerist.dz/signup) afin de soumettre leur article.