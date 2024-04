Elena Bovo, Mécaniques des foules. Des mouvements hors de contrôle ?

Nous envisageons volontiers la foule comme un peuple révolté. Cette image, bâtie sur la prise de la Bastille de 1789, s’est lentement diffusée durant le XIXe siècle par le biais de manifestations publiques – des grèves aux remous de l’Affaire Dreyfus – et à travers la littérature. Comment ne pas penser aux foules affamées et vengeresses de Germinal, ou à celles, versatiles, de Notre-Dame de Paris ? Mais en définitive, qu’est-ce qu’une foule et comment agit-elle ?

S’appuyant sur des événements historiques et les réfl exions des psychologues des foules, Elena Bovo interroge un phénomène aux multiples facettes et en analyse les fonctionnements. Elle observe ses mécanismes : effacement de la volonté individuelle, transmission et amplification des émotions, asservissement aveugle à un chef ou encore comportements de meute. Elle en questionne enfin les objectifs et les effets, qu’il s’agisse des foules physiques ou virtuelles, y compris celles qui se déchaînent dans l’arène des réseaux sociaux.

Dans cet essai incisif et limpide, Elena Bovo convoque tour à tour l’histoire, les sciences sociales et la philosophie pour dessiner notre lien à la foule et pointer du doigt son ambivalence.

Lire un extrait…

Elena Bovo est maîtresse de conférences à l’université de Franche-Comté. Elle est l’auteure de Pensée de la foule, pensée de l’inconscient, Généalogie de la psychologie des foules (1875-1895) et Absence/Souvenir, La relation à autrui chez Emmanuel Levinas et Jacques Derrida. Elle a dirigé le livre collectif, La Foule et, avec Aurélien Aramini, La Pensée de la race en Italie, Du romantisme au fascisme.

—

Sommaire

Avant-propos: Dans la foule et en dehors.

Penser les foules. La "foule psychologique". Jamais une foule ne sera un peuple. Les foules aujourd'hui.

Déconstruction d'une légende. Damnatio memoriae: La légende noire d'un Le Bon inspirateur des dictateurs du XXe siècle. Mussolini et Hitler disciples de Le Bon: Vraiment? La psychologie des foules: instrument d'analyse et outils rhétorique. Et si Le Bon n'avait pas inventé la psychologie des foules?

Généalogie d'une science sociale aujourd'hui disparue.Hippolyte Taine : foule et barbarie. La raison n'est point naturelle à l'homme. Gabriel Tarde: foules sous hypnose.

Le meneur. Le meneur, un croyant fanatique. Freud: la relation libidinale entre le meneur et la foule.

Le bouc émissaire. La meute. Soif de victime. Dreyfus (et Polanski).

Les foules virtuelles. Individualisme et phénomènes de foule. Le mimétisme des foules virtuelles. Les meutes virtuelles, le besoin de désigner un coupable. L'appel au lynchage (Mila-Paty). Populisme médiatique. Les tribunaux de l'opinion publique, réels et virtuels. Fake news et complotisme.

Anonymat et retour de la barbarie. Dans les réseaux sociaux l'individu est protégé par le nombre, comme au sein d'une foule. Anonymat et impunité. En l'absence de règles les instincts violents se déchaînent.

Le retour des foules? Le printemps arabe. Blacks blocs. Gilets jaunes. Le Capitole. No vax.

De la nécessité de civiliser les réseaux sociaux.