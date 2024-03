Tina Harpin, Inceste, « race » et pouvoir dans le roman états-unien et sud-africain (XXe-XXIe s.)

Tina Harpin

Inceste, « race » et pouvoir dans le roman états-unien et sud-africain (XXe-XXIe siècles),

Sous la responsabilité éditoriale de Emmanuel Bouju

L’écriture de l’inceste est profondément liée à celle de la « race » aux États-Unis et en Afrique du Sud comme le montre cette étude d’une dizaine de romans écrits entre 1929 et 2005 dans ces deux pays. Ces œuvres y mettent en valeur l’imbrication de la culture de l’inceste et des politiques racistes et sexistes.

