Jean-Jacques Rosat, L'esprit du totalitarisme. George Orwell et 1984 face au XXIe siècle

Au-delà de son œuvre d'écrivain, Orwell a laissé une pensée politico-philosophique forte, cohérente et novatrice sur l’esprit du totalitarisme. Jean-Jacques Rosat la relie aux régimes totalitaires de la seconde génération, de Xi Jinping à Poutine en passant par des entreprises de domination des esprits à l'œuvre dans les démocraties libérales.

Orwell était hanté par la crainte que les totalitarismes de son époque en engendrent d'autres. Ses idées offrent sur les régimes totalitaires d’aujourd’hui un éclairage qu’on ne trouve chez aucun autre auteur. C'est un penseur pour le XXIe siècle.

« La morale à tirer de ce dangereux cauchemar est simple, déclarait-il en juin 1949 à propos de son roman : Ne permettez pas qu’il arrive. Cela dépend de vous. »

Agrégé de philosophie et ancien élève de l’ENS-Ulm, Jean-Jacques Rosat a enseigné la philosophie au lycée pendant vingt ans. Il a traduit La Connaissance objective de Karl Popper (Flammarion, 2009 [1991]) et publié un livre d’entretiens avec Jacques Bouveresse, Le Philosophe et le Réel (Hachette, 1998).

De 1999 à 2016, il est maître de conférences au Collège de France (1999–2016) dans la chaire de « Philosophie du langage et la connaissance » (Pr. Jacques Bouveresse), puis dans celle de « Métaphysique et philosophie de la connaissance » (Pr. Claudine Tiercelin). En 2000, il crée aux éditions Agone la collection « Banc d’essais », qu’il dirige jusqu’en 2016, où il publie notamment douze livres de Jacques Bouveresse.

Parallèlement, il se consacre à l’œuvre et à la pensée de George Orwell, dont il fait traduire chez Agone trois ouvrages (À ma guise en 2008, Écrits politiques en 2009 et Une vie en lettres en 2014 – ainsi qu’une biographie (John Newsinger, La Politique selon Orwell, 2006). Il traduit et publie par ailleurs Orwell ou le pouvoir de la vérité de James Conant (Agone, 2012) et codirige un dossier intitulé « Orwell, entre littérature et politique » (revue Agone, n°45, 2011). En 2013, il rassemble onze préfaces, articles et conférences qu’il a écrits sur Orwell sous le titre Chroniques orwelliennes (éditions du Collège de France, en ligne), suivies, en 2022, de Nouvelles Chroniques orwelliennes (disponibles sur le site Opuscules.fr).

En savoir plus : Si 1984 est mondialement connu – les mots, les formules et les images de ce livre sont utilisés partout –, Orwell n’est pas reconnu comme un penseur à part entière. Or dans ses écrits de non-fiction depuis 1936 et dans ses deux romans politiques (La Ferme des animaux et 1984), on trouve un ensemble d’idées originales et pertinentes sur le totalitarisme qui, si on les réunit, constituent une pensée politico-philosophique forte, cohérente et novatrice.

Orwell n’était pas en quête d’une théorie, d’un modèle ou d’une essence. Par-delà le « comment » (la structure de pouvoir et le fonctionnement des régimes totalitaires), il cherchait le « pourquoi ». Quand Big Brother nous regarde, qu’y-a-t-il au fond de ses yeux ? Qu’ont voulu les fondateurs de ces régimes ? Sur quels principes reposent les choix et les actes de leurs dirigeants ? Ce qu’Orwell a cherché et décrit dans 1984, c’est l’esprit du totalitarisme.

Arpentant son œuvre depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-Jacques Rosat synthétise ici sa démarche et ses idées, en ouvrant grand les yeux sur le monde présent. Contrairement à un préjugé largement répandu, l’esprit du totalitarisme n’est pas mort avec la chute du Mur de Berlin : nous sommes confrontés aujourd’hui aux régimes totalitaires de la seconde génération. Héritiers de ceux du xxe siècle, la Chine de Xi Jinping et la Russie de Poutine ont leurs inventions propres, et l’avenir leur est ouvert. Simultanément, au sein des démocraties libérales, de nouvelles entreprises de domination des esprits sont à l’œuvre, et des modes de pensée typiques de ce qu’Orwell appelait la mentalité totalitaire se répandent.

