Gian Maria Tore, Revoir. Film, expérience et connaissance

Revoir aborde un film sur le mode de l’affrontement. Ce n’est pas une étude sur un film, un travail d’érudition, l’application d’un savoir préalable. C’est un face-à-face avec lui, la traversée initiatique que chacun pourra réaliser moyennant une série de visionnages. Une épreuve en principe infinie.

Par l’œuvre choisie – Eternal Sunshine of the Spotless Mind – cet essai célèbre l’écart qui se creuse sous nos yeux entre ce qu’on a pu voir une première fois et ce que l’on voit et revoit. Ou entre un visionnage encore inabouti et sa énième réélaboration par la discussion et l’imagination. Sa révision, sa modification continue, son altération.

Le livre que voici parcourt et reparcourt le film, et lui seul. Il propose une méthode qui consiste à défier et à relancer sans relâche le commentaire; un exposé des gestes qui, à eux seuls, construisent la connaissance. En somme, un manuel expérimental d’analyse progressive et un éloge du travail de synthèse qu’impose la rencontre avec toute œuvre.