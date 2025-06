Stéphanie Genre, Enseigner le vocabulaire en littérature. Discuter le sens des mots au cycle 3

Dans les pratiques de l'école, le travail sur le vocabulaire en littérature correspond très souvent à la définition des mots du texte jugés difficiles et identifiés comme des obstacles à la compréhension. Or, le défi est ailleurs : il s'agit de participer à l'élaboration collective du sens en prenant en compte la réception singulière et les échanges entre élèves. Accompagner le corps enseignant dans de tels enjeux, c'est veiller à ne pas faire de la littérature un prétexte à un apprentissage formel de la langue.

Cet ouvrage, à la croisée des sciences du langage et de la didactique de la littérature, propose aux enseignantes, enseignants, formatrices et formateurs des clés pour : comprendre la problématique des discussions sur les vocables en littérature au cycle 3 ; posséder des connaissances théoriques sur ce sujet ; gérer et prévoir ces échanges dans la discussion à visée littéraire ; former des professeures et professeurs stagiaires du premier degré.