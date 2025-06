Frédéric Cousinié

Alterimages. Armoiries et Madonnelle du Baroque romain

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 27, 2025.

Les Alterimages sont des images autres, échappant aux typologies usuelles, et des images alternatives, parfois critiques. Cet ouvrage, centré sur la Rome baroque du XVIIe siècle, porte sur deux d’entre elles : les armoiries et les édicules urbains consacrés à la Vierge et nommés madonnelle en Italie.

