Je vous informe d'un nouveau livre sur la diffusion de l'art de l'acteur, cinéaste, dramaturge et écrivain italien Carmelo Bene (1937-2002) en France qui vient de paraître chez Mimesis.

Carlo Alberto Petruzzi, Carmelo Bene à Cannes (1969-1973), Éditions Mimésis, Milan, 2025, 148 pp., ISBN : 9788869764585

https://www.editionsmimesis.fr/catalogue/carmelo-bene-cannes-1969-1973/



Le livre contient aussi des entretiens avec des personnalités qui ont joué un rôle majeur dans la diffusion de son art en France comme Pierre-Henri Deleau (fondateur et premier directeur de la Quinzaine des Réalisateurs), Jean-Paul Manganaro (spécialiste de Bene et professeur émérite de l'Université de Lille III), Jean Narboni (ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma) et Noël Simsolo (critique cinématographique et ancien collaborateur des Cahiers du cinéma et de la Revue du cinéma-Image et son). Deux chapitres sont enfin consacrés à des œuvres moins connues de la production de Carmelo Bene : le court-métrage Ventriloquio, aujourd’hui disparu, ainsi que le Don Quichotte parisien, joué au Théâtre Marigny de Paris en 1970.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 13

CARMELO BENE À CANNES. 29

Entretien avec Pierre-Henri Deleau

SON « TOUT » QUI EST « UNIQUE ». 39

Entretien avec Jean-Paul Manganaro

LE CINÉMA DE CARMELO BENE. 49

Entretien avec Jean Narboni

« PERSONNE NE PEUT IMITER CE QU’IL A FAIT ». 59

Entretien avec Noël Simsolo

VENTRILOQUIO DE CARMELO BENE 99

LE DON QUICHOTTE PARISIEN DE CARMELO BENE (1970) 115

ANNEXE

« MAINTENANT JE VAIS VOUS DIRE QUI ÉTAIT CARMELO BENE ». 129

Entretien avec Anna Maria Papi

Francesco Forlani

FILMOGRAPHIE DE CARMELO BENE 139

BIBLIOGRAPHIE 143

