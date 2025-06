Hélène Cordier, La Table Ronde des enfants. Trajectoires transformatives du patrimoine littéraire arthurien médiéval dans les livres de jeunesse

Les Fées farceuses, Le Fils du Chevalier Têtenlère, Merlin Zinzin… derrière ces titres se cachent des adaptations pour la jeunesse des aventures de la Table Ronde. Du Moyen Âge à aujourd’hui, d’un public averti à de petits lecteurs, les textes arthuriens se sont métamorphosés et continuent encore de fasciner.

Au croisement des études médiévales, médiévalistes et de la culture de jeunesse, le présent ouvrage se propose de déterminer les trajectoires transformatives du patrimoine littéraire arthurien médiéval à travers un corpus large de réécritures destinées aux très jeunes lecteurs.

Les œuvres du corpus, composé d’une soixantaine d’albums et de livres illustrés publiés entre les années 2000 et 2020, sont explorées d’un point de vue comparatiste : quelles évolutions sont opérées et des tendances sont-elles perceptibles ? De quelle manière concilier le double lectorat spécifique aux livres pour enfants à travers divers canaux (texte, image, matérialité) ? Comment se conjuguent les savoirs médiévistes (reprises des textes), les attentes médiévalisantes du public contemporain (imaginaire consensuel) et les conceptions du Moyen Âge de l’instance de production (approche éditoriale et marketing) ?

À travers ces questionnements, il s’agit de montrer l’écart entre, d’une part, l’une des visées prioritaires de ce type de littérature mise en avant par les maisons d’édition, à savoir la transmission patrimoniale, et, d’autre part, l’instabilité de ce patrimoine. La réécriture joue avec (ou se joue de) cet argument de transmission, affirmant et profitant du pouvoir de variation d’un ensemble qui paraît figé.

Télécharger le livre…

Après avoir obtenu un diplôme d’enseignement pour le secondaire I et II à la HEP de Bienne en 2018, Hélène Cordier est engagée en tant qu’assistante diplômée à l’Université de Lausanne, au sein de la filière de français médiéval. Son travail de thèse, soutenu au printemps 2023, a porté sur l’adaptation de textes médiévaux dans les livres pour enfants du XXIe siècle. Depuis 2018, elle est également coordinatrice du Centre d’études médiévales et post-médiévales de l’UNIL. Ses activités académiques l’ont amenée à travailler avec la maison d’édition Jobé-Truffer aboutissant à la rédaction d’un livre illustré sur le récit médiéval du Chat du Lac de Lausanne (octobre 2023).