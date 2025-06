Mireille Raynal-Zougari

Le Moment télévision au cinéma et en littérature. Poétique plastique d’une intégration

Paris, Classiques Garnier, coll. « Figurales », n° 2, 2025.

L’ouvrage étudie la relation entre la littérature, le cinéma et le média que ces arts intègrent, la télévision. L’hybridation participe de la création de fictions et de formes nouvelles en phase avec un imaginaire que l’invention et l’expansion de la télévision ont développé.

Table des matières

Introduction

PREMIÈRE PARTIE. LA TÉLÉVISION CONFIGURE LA FICTION

La fiction par la télévision

Les personnages dans le contexte télévisuel

DEUXIÈME PARTIE. LA TÉLÉ TELLE LA VIE

Le commun

La vie (infra) ordinaire

TROISIÈME PARTIE. LE SPECTRE TÉLÉVISUEL

[Épigraphes]

Spectres

Remontage du temps

QUATRIÈME PARTIE. LES PLASTICITÉS DE LA TÉLÉVISION

[Introduction à la quatrième partie]

Un objet, une matière pour l’art

Plasticité de la fiction

Conclusion

_

Existe également en version reliée - EAN 9782406183938 - au prix de 98 euros