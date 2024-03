Études françaises à l’échelle mondiale : perspectives transnationales, transculturelles et transdisciplinaires / Global French Studies : Transnational, Transcultural, and Transdisciplinary Perspectives (Melbourne)

(La version en français suit)

Australian Society for French Studies 32nd Annual Conference 2024

(11-13 December 2024)

Global French Studies: Transnational, Transcultural, and Transdisciplinary Perspectives

Hosted by the French Studies Program, School of Languages and Linguistics, Faculty of Arts

The University of Melbourne

The conference will include a Zoom-only half day. The rest of the conference will be in-person.

KEYNOTE SPEAKERS:

Professor Maeve McCusker

Professor of French and Caribbean Studies, Queen’s University Belfast

Associate Professor Mame-Fatou Niang

Associate Professor of French and Francophone Studies,

Carnegie Mellon University

Dr Gemma King

Senior Lecturer in French Studies, Australian National University

KEYNOTE ROUNDTABLE:

Future Directions in French Studies: Global Perspectives

Roundtable discussion moderated by Professor Charles Forsdick

(Drapers Professor of French, University of Cambridge)

In a press conference held on 16 January 2024, French President Emmanuel Macron declared a new set of policies which would ensure that ‘la France reste la France’. This nationalist stance, coupled with stricter controls on immigration, security, and religion, indicate a clear shift to the right in France’s political agenda, undermining the transnational and transcultural exchanges occurring between France and French-speaking countries. There is thus an urgent need in 2024 to interrogate how France and the other nations and regions of the French-speaking world are shaped, reshaped, and enriched by the movement of people, goods, ideas, and cultural production.

Charles Forsdick and Claire Launchbury remind us in their introduction to Transnational French Studies (2023) that ‘the borders of the nation state are porous’ (p. 3). This porosity is evident not only in French and francophone thought and cultural production, but also in scholarly movements. From debates about francophonie to discussion of the ‘Manifeste pour une littérature-monde en français’ in 2007, French Studies as a discipline has sought to place emphasis on the transnational, the transcultural, and the transdisciplinary. Scholars working across different time periods, from the medieval era to the twenty-first century, and across disciplines and media (literature, cinema, theatre, poetry, cultural studies, and translation, to name but a few) are interrogating how diverse communities and diasporas are creating new identities and meanings of ‘Frenchness’.

The aims of this conference are thus to explore these new identities and the ways in which they are constructed. How does migration and the local and global circulation of capital impact French and francophone culture and politics? What role do practices of domination and exploitation play in the formation of these identities? How do transnational, transcultural, and transdisciplinary methodologies and epistemologies shape the ways in which we conceive of French Studies today? Indeed, what exactly do we mean by ‘Global French Studies’?

We invite proposals for individual papers (20 minutes) and for panels (3 papers of 20 minutes each) in French or English. Proposals from postgraduates and early career researchers are particularly welcome. We will also consider proposals that do not relate directly to the theme. Possible topics for discussion may include, but are not limited to:

- Global French Studies within or across different time periods (from the Middle Ages to the twenty-first century)

- Decentring and decolonising French Studies

- Transnational and transcultural movements

- Transdisciplinary approaches to French Studies

- Local, national, global perspectives

- Borders, boundaries, margins

- Postcolonialism and empire

- Migration, exile, displacement, diaspora

- Indigenous populations

- History and memory

- Global responses to climate change

- Gender, sexuality, queerness

- Media and technology in the French-speaking world

- World literature in French / littérature-monde en français

- Translation and interpreting

- Monolingual, multilingual, translingual environments

- Diversity and equity in French-speaking institutions

- Teaching in the Global French Studies classroom

Please send your proposal of 250 words and a short bio (100 words) to ASFS-Conference-2024@unimelb.edu.au. The deadline for abstracts is Monday 17 June 2024.

32e Conférence annuelle de la Société australienne des études françaises (11-13 décembre 2024)

Études françaises à l’échelle mondiale : perspectives transnationales, transculturelles et transdisciplinaires

Organisée par le programme d'études françaises de la School of Languages and Linguistics,

Faculty of Arts, The University of Melbourne

La conférence se déroulera en personne, à l’exception d’une demi-journée dédiée aux communications en visio-conférence (Zoom).

Conférencières invitées :

Professor Maeve McCusker

Professor of French and Caribbean Studies, Queen’s University Belfast

Associate Professor Mame-Fatou Niang

Associate Professor of French and Francophone Studies, Carnegie Mellon University

Dr Gemma King

Senior Lecturer in French Studies, Australian National University

Table ronde plénière :

Directions à venir pour les études françaises : perspectives globales

Table ronde animée par le professeur Charles Forsdick

(Drapers Professor of French, University of Cambridge)

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 16 janvier 2024, le Président de la France, Emmanuel Macron, a annoncé la promulgation prochaine d'une loi « immigration » visant à s'assurer que « la France reste la France ». Cette prise de position nationaliste, conjuguée à un contrôle plus strict de l'immigration et des religions, ainsi qu'à la mise en avant d'une politique sécuritaire marque un virage net du gouvernement vers la droite, au détriment des échanges transnationaux et transculturels qui ont lieu entre la France et les pays francophones. Il est donc urgent d'interroger en 2024 comment la France et les autres régions et nations du monde francophone ont été façonnées et continuent d'être modelées par un mouvement constant de personnes, de marchandises et d'idées qui constitue la richesse de sa production culturelle et civilisationnelle.

Charles Forsdick et Claire Launchbury rappellent dans leur introduction au volume Transnational French Studies (2023) que « les frontières de l'état-nation sont poreuses » (p. 3). Il s'agit d'une porosité non seulement évidente dans la pensée et la production culturelle française et francophone, mais dont témoignent aussi de nombreux échanges intellectuels et universitaires. Des débats autour du terme « francophonie » aux polémiques suscitées par la publication du « Manifeste pour une littérature-monde en français » de 2007, l'emphase a régulièrement été mise sur des perspectives transnationales, transculturelles et transdisciplinaires dans le champ des études françaises. Des universitaires dont les travaux portent sur des domaines variés (la littérature, le cinéma, les études culturelles et la traduction, par exemple) et recoupent différentes périodes (du Moyen-Âge au XXIe siècle) s'interrogent en effet sur la façon dont des communautés et des diasporas diverses contribuent à la création de nouvelles identités et au renouvellement des significations de la notion de « francité ».

Cette conférence aura donc pour objectif d'explorer les caractéristiques de ces nouvelles identités ainsi que les modalités de leur élaboration. Quel est l'impact des migrations humaines ou de la circulation locale, internationale ou mondiale du capital sur les cultures et les politiques francophones ? Quel rôle jouent différentes formes de domination et d'exploitation dans la formation de ces identités multiples ? Comment l'adoption de méthodologies et d'épistémologies au caractère transnational, transculturel et transdisciplinaire permet-elle d'informer la façon de penser les études françaises aujourd'hui ? En somme, qu'entend-on exactement par « Études françaises mondialisées » ?

Nous invitons des propositions de communications individuelles (20 minutes) ou de sessions (3 communications de 20 minutes) en français ou en anglais. Les propositions d’étudiants de troisième cycle et d’enseignants-chercheurs en début de carrière sont particulièrement encouragées. Les propositions qui ne correspondent pas aux thèmes proposés ci-dessous seront aussi considérées.

Liste non exhaustive de thèmes possibles :

- Les études françaises mondialisées à une époque spécifique ou à travers les âges (du Moyen-Âge au XXIe siècle)

- Décentrer et décoloniser les études françaises

- Mouvements transnationaux et transculturels

- Perspectives locales, nationales ou transnationales

- Frontières, barrières, marges

- Postcolonialisme et Empire

- Migration, exil, déplacement, diaspora

- Populations indigènes, langues autochtones, dialectes

- Histoire et mémoire

- Réponses mondiales au réchauffement climatique

- Genre.s, sexualité.s, queer

- Médias et technologies du monde francophone

- Littérature-monde en français

- Traduction, traductologie et interprétariat

- Environnements monolingues, multilingues et translinguistiques

- Diversité et équité dans les institutions francophones

- Enseigner dans la salle de classe des « Études françaises mondialisées »

Les propositions de 250 mots accompagnées d’une notice bio-bibliographique (100 mots) doivent être envoyées à ASFS-Conference-2024@unimelb.edu.au d'ici le lundi 17 juin 2024.