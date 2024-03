Itération iconique, algorithme de Mathews, zeugmes et acrostiches… Bienvenue dans l’univers aussi rigoureux que décalé, tant mathématique que littéraire de l’Oubapo, l’Ouvroir de bande dessinée potentielle, pendant dessiné de l’illustre Oulipo. Et cette fois-ci, c’est Étienne Lécroart, membre de l’Oulipo et de l’Oubapo, roi de la contrainte à double-sens et virtuose des exercices de style décapants, qui est de retour pour un nouvel o(u)pus. Du comptoir de bar à la plage en passant par le confessionnal, les personnages du dessinateur palabrent avec franchise dans des logo-rallyes alphabétiques ou les mots défilent à toute berzingue. Dans L'Oulipo par la bande (L'Association), es schémas succèdent aux cases tandis que Jacques Roubaud ou Georges Perec – pour ne citer qu’eux – se font tailler le portrait en creux. Fabula donne à voir quelques planches sur le site de l'éditeur…

Signalons au passage le volume L'OuLiPo et la Seconde guerre mondiale supervisé par Dominic Glynn, Jean-Michel Gouvard aux Presses Universitaires de Bordeaux. Première synthèse portant sur l’influence de la Seconde Guerre mondiale sur la naissance de l’Oulipo et la création littéraire de ses principaux acteurs, l'ouvrage apporte des éclairages nouveaux sur l’histoire de ce groupe littéraire, et tout particulièrement sur les œuvres de Perec et Roubaud. Il comporte également un important entretien avec Jacques Roubaud et Olivier Salon, à propos de la préhistoire et de la genèse du mouvement, sous l’Occupation et à la Libération.

Et rappelons l'essai d'Alexis Rime, Les Feintes d’une fin. Boris Vian continué par l’Oulipo, déjà salué par Fabula, qui se penchait sur la continuation donnée par l'Oulipo à un roman inachevé de Boris Vian sous le titre On n'y échappe, pour se demander comment pasticher un pastiche.

