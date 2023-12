Dominic Glynn, Jean-Michel Gouvard (dir.), L'OuLiPo et la Seconde guerre mondiale

Cet ouvrage est la première synthèse portant sur l’influence de la Seconde Guerre mondiale sur la naissance de l’Oulipo et la création littéraire de ses principaux acteurs, parmi lesquels figurent des écrivains de premier plan, tels Raymond Queneau, Georges Perec et Jacques Roubaud. Il apporte des éclairages nouveaux sur l’histoire de ce groupe littéraire, et tout particulièrement sur les œuvres de Perec et Roubaud, deux écrivains parmi les plus significatifs des dernières décennies. Il réunit des universitaires français mais aussi nord-américains, ce qui permet de croiser les regards et les méthodes, et de proposer, ainsi, une approche plurielle du sujet.

Il comporte également un important entretien avec Jacques Roubaud et Olivier Salon, à propos de la préhistoire et de la genèse du mouvement, sous l’Occupation et à la Libération.

Ont participé à ce volume collectif : Fabienne Cheung, Alain Chevrier, Maxime Decout, Aubrey Gabel, Dominic Glynn, Jean-Michel Gouvard, Marc Lapprand, Christelle Reggiani, Christophe Reig, Matthieu Rémy, Jacques Roubaud, Olivier Salon, Thomas Vuong.