Adam Shatz, Frantz Fanon. Une vie en révolutions

La vie de Frantz Fanon se lit comme un thriller de la décolonisation et de la guerre froide. Elle est aussi un témoignage essentiel des bouleversements politiques et intellectuels du XXe siècle.

Après avoir combattu en Europe et en Afrique du Nord dans les rangs de la France libre, puis suivi à Lyon des études de médecine, Fanon, jeune psychiatre martiniquais charismatique et talentueux, publie à seulement 27 ans Peau noire, masques blancs, ouvrage prophétique qui s'imposera avec le temps comme un irremplaçable classique. Il approfondit son expérience clinique au centre hospitalier de Saint-Alban en Lozère, berceau d'innovations thérapeutiques qui marqueront profondément sa recherche d'une psychiatrie désaliénée au service des humiliés.

Cette quête de la désaliénation, il la met à l'épreuve de la situation coloniale lorsqu'il est muté à Blida en Algérie, à la veille de la guerre de libération. Il s'engage alors corps et âme dans le combat anticolonial, d'abord à Tunis où il met ses compétences médicales au service du Front de libération nationale (FLN), dont il devient l'un des porte-parole, puis en tant qu'ambassadeur itinérant du mouvement en Afrique subsaharienne.

Fauché par une leucémie foudroyante au moment même où paraît son livre le plus célèbre, Les Damnés de la terre, Fanon meurt le 6 décembre 1961, à l'âge de 36 ans, laissant derrière lui une œuvre qui suscite depuis soixante ans une multitude d'interprétations et d'appropriations créatrices.

Servie par la plume élégante d'Adam Shatz, cette biographie politique et intellectuelle s'impose comme un ouvrage de référence. Retraçant avec minutie et délicatesse l'extraordinaire destin de Frantz Fanon, l'auteur montre pourquoi le révolutionnaire martiniquais, dont la pensée entre en résonance avec nos questionnements contemporains les plus brûlants, est aujourd'hui lu et célébré dans le monde entier.

Adam Shatz est le rédacteur en chef pour les États-Unis de la London Review of Books et un collaborateur régulier de la New York Review of Books, du New Yorker et du New York Times Magazine. Il est également professeur invité au Bard College et à l'Université de New York.