Quand on veut évoquer la présence des enfants dans la ville, certaines images reviennent assez rapidement en mémoire, notamment les photographies de Robert Doisneau ou de Willy Ronis, témoins privilégiés d’un Paris sans doute révolu, celui des années 1950, immortalisant des enfants heureux s’amusant dans un terrain vague ou dans les rues. Elles renvoient également à ces autres enfants de la même époque, en pleine liberté, que l’on pouvait trouver dans Le petit Nicolas ou dans Quick et Flupke. La nouvelle livraison de la revue Strenæ vouée aux Recherches sur les livres et les objets culturels de l’enfance est consacrée à "La ville et l’enfant. Images, récits, espaces", dans un sommaire supervisé par Christophe Meunier.

(Illustration : C. Ponti, Adèle et la pelle (1988), © Gallimard)