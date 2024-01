Christophe Bouriau, Kant écologiste

Ce livre se présente comme un défi : et si Kant pouvait nous aider à penser l’écologie, à proposer une éthique environnementale inédite ?

Nous défendons de nos jours l’idée que nous avons des devoirs envers la nature, et que les éléments qui la composent peuvent même recevoir des droits. À l’opposé, Kant établit une distinction radicale entre les choses et les personnes, et ne reconnaît de devoirs qu’interpersonnels.

Tout semble donc séparer, en apparence, l’éthique environnementale de l’éthique kantienne.

Christophe Bouriau entend cependant montrer que la philosophie kantienne est à plusieurs égards une source d’inspiration pour l’éthique environnementale. Et que nous avons beaucoup à gagner aujourd’hui à nous mettre à l’écoute du philosophe de Königsberg.

Christophe Bouriau est professeur à l’université de Lorraine (site de Metz), membre des Archives Poincaré, directeur de la collection : « Philosophie allemande : une autre histoire », aux Éditions de l’université de Lorraine (EDUL). Il est notamment l'auteur de Kant, qui es-tu ?, Paris, Cerf, 2022.

—

Sommaire

I. L’esthétique de Kant : un rapport non instrumental avec la nature

a. Une âme sensible à la beauté naturelle

b. Le primat de la beauté naturelle

c. Du beau au bien moral

d. Le débat avec le réalisme esthétique

e. Le sublime

II. Une autre idée kantienne pour l’écologie : le « comme si »

a. L’approche kantienne par le « comme si »

b. Hans Vaihinger : la promotion des fictions

c. De Vaihinger aux fictions juridiques actuelles

d. Quelle représentation pour les nouvelles « personnes juridiques » ?

III. « Chose » et « personne » selon Kant : pour une critique de l’éthique environnementale

a. Une distinction au cœur de l’éthique kantienne.

b. Dignité humaine et respect de la nature

c. Le danger des fictions juridiques

d. Politique environnementale versus éthique environnementale

IV. Peut-on concilier éthique et politique environnementale ?

a. Hans Jonas dans les pas de Kant

b. Subordonner la technique à l’éthique

c. La politique écomoderniste : pour une éthique de la discussion

d. La critique écomoderniste de l’écologie punitive

V. Peut-on concilier l’éthique environnementale fictionnaliste et la politique écomoderniste ?

a. Le sens kantien de la punition

b. Peut-on sortir d’une écologie punitive ?

c. Le primat de la raison pratique et la conciliation des deux approches