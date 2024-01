Renan Larue, Anthologie végane

Le véganisme ? Une mode passagère, selon ses contempteurs. Voire un symptôme inquiétant de la décadence de notre société, qui semble accorder désormais aux poules ou aux vaches la même valeur qu’aux êtres humains. En vérité, la défense du véganisme et du droit des animaux est un phénomène très ancien, repérable dans de très nombreuses civilisations, et dans l’histoire de la nôtre.

Avec cette anthologie, la première du genre en France, Renan Larue nous donne à lire cent des plus beaux, des plus poignants, des plus saisissants plaidoyers en faveur du véganisme. Ces textes, dont une vingtaine sont inédits, montrent à quel point le mode de vie végane et ses principes moraux ont été prônés, adoptés et même exaltés par les plus brillants esprits des siècles passés, en Occident comme ailleurs. Organisée selon des thématiques, l’Anthologie végane présente en outre un excellent aperçu des multiples défis anthropologiques, psychologiques, économiques, sociaux, moraux et religieux de cette compassion étendue aux animaux. Elle constitue un ouvrage de référence pour les véganes d’aujourd’hui et ceux de demain.

Sommaire

INTRODUCTION

I – L’HERITAGE PYTHAGORICIEN

II – UNE PHYSIOLOGIE FRUGIVORE ?

III – LE GRAND MASSACRE

IV – COMPASSION, CULPABILITE ET DEGOUT

V – JUSTICE POUR LES ANIMAUX

VI – ÉPIPHANIES VEGANES

VII – NAISSANCE DU MOUVEMENT VEGANE

VIII – DIFFICULTES D’ETRE VEGANE

IX – JOIES VEGANES

X – LA RÉACTION CARNISTE

XI – LE DIEU D’ABRAHAM ET LES ANIMAUX

XII – L’INDE, PATRIE DU REGIME VEGETAL

XIII – CES CHEMINS QUI MENENT AU VEGANISME

XIV – VEGANISME ET AUTRES QUESTIONS SOCIALES

