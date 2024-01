Héritage et transmission dans les langues et les littératures romanes (Cluj-Napoca, Roumanie)

Le 4e Colloque international ROMANIA CONTEXTA

Héritage et transmission dans les langues et les littératures romanes

Cluj-Napoca, 18-19 octobre 2024

Le colloque Romania Contexta est une tradition du Département de Langues et Littératures Romanes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj ; il réunit tous les deux ans des spécialistes et des jeunes chercheurs dans les domaines de la linguistique ou de la littérature française, italienne, espagnole ou portugaise, ou du domaine des études romanes, autour d’un thème-prétexte ouvert, à explorer en fonction des intérêts des chercheurs.

Le thème-prétexte de la 4e édition est L’héritage et la transmission, compris comme le rapport entre les générations, entre maîtres et disciples, entre les traditions, entre les communautés ou entre les époques : ce qui est conservé, ce qui est jugé digne d’être transmis, ou, au contraire, la manière dont est déformé, revalorisé ou resémantisé le legs du passé. Compte tenu de l’histoire exceptionnelle de la Romania, le thème vise à répondre à la question : de quelle manière spécifique les cultures romanes se rapportent-elles à leur passé ?

Littérature

Domaines et thèmes proposés (liste non exhaustive) :

· l’héritage culturel de l’Antiquité (notamment dans la littérature de la Renaissance et de l’âge classique)

· le legs médiéval et de la Renaissance (dans la littérature contemporaine)

· l’interdiscursivité et l’intertextualité littéraires

· le canon littéraire et « l’angoisse de l’influence »

· modes de transmission culturelle et interculturelle dans la littérature

· héritage et transmission dans la littérature orale

· la transmission littéraire entre générations

· l’héritage biblique

· héritages dissimulés

Linguistique

Domaines et thèmes proposés (liste non exhaustive) :

· histoire de la linguistique et des idées linguistiques

· philologie (transmission et édition des textes)

· fortune de l’héritage latin dans les langues romanes (standards ou variétés régionales): aspects phonétiques, grammaticaux, lexicaux

· transmission intergénérationnelle des langues romanes, des variétés, d’éléments de la langue (y compris enseignement)

· héritage et transmission des langues romanes hors de la Romania (créoles et variétés non européennes)

· représentations et imaginaire du rapport entre langues romanes et latin, du passé des langues romanes.

Section thématique / table ronde sur la construction binomiale (binôme / itération synonymique, iterazione sinonimica, dittologia, coppia sinonimica, repetición sinonímica...)

Cette figure syntactico-sémantique a été empruntée au latin par toutes les langues européennes. Largement, voire exagérément employée dans les premiers temps des langues romanes, cette figure a été ultérieurement condamnée, ou, au contraire, elle a pénétré le langage commun sous la forme d’idiotismes tels nuit et jour, sûr et certain, etc., ou encore elle est devenue la marque de certains styles. L’histoire de cette figure est ainsi symptomatique du rapport ambigu des langues romanes à leur héritage culte.

Sont invitées des communications visant un aperçu ou un état des lieux sur les constructions binomiales dans les langues romanes anciennes ou modernes, mais aussi dans la langue et la littérature latine, ou portant sur les discours et attitudes concernant cette figure dans les cultures romanes.

—

Suggestions bibliographiques:

Buridant, C. (1980) « Les binômes synonymiques. Esquisse d’une histoire des couples synonymiques du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle », Bulletin du Centre d’analyse de discours 4, p. 5-80

Curtius, E. R. (1938) « Zur Literarästetik des Mittelalters II », Zeitschrift für romanische Philologie LVIII, p. 129-232

Marouzeau, J. (1946) Traité de stylistique latine. 2e édition, Paris: Les Belles-Lettres

Masini, F. (2006) “Binomial constructions : inheritance, specification and subregularities”. Lingue e linguaggio, vol. 5, nº 2, p. 207–232

Tateo, F. (1970) « Dittologia » in Umberto Bosco (coord.) Enciclopedia dantesca, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana

Sauer, H. & Schwann, B. (2017) « Heaven and Earth, good and bad, answered and said : a survey of English binomials and multinomials » Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 134, Part I p. 83–96, Part II p. 185-204

Wittlin, Kurt (1991) Repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Barcelona, Institut d’estudis catalans

—

Page du colloque : https://romaniacontexta.conference.ubbcluj.ro/

—

Calendrier

Les propositions de communications (environ 300 mots et une bibliographie de 3-5 titres) sont à envoyer avant le 1er mars 2024 à l’adresse du colloque : romaniacontexta@gmail.com. Les propositions pour l’atelier thématique/table ronde porteront cette mention après le titre.

Réponses aux auteurs : le 30 avril 2024

Colloque : les 18-19 octobre 2024, Faculté des Lettres, Cluj-Napoca

Envoi des articles pour publication : le 30 décembre 2024.

Une sélection des contributions sera publiée dans un numéro thématique de la revue Studia UBB Philologia (indexée Web of Science) et dans un volume d’actes.

—

Organisation

Les langues du colloque sont le français, l’italien, l’espagnol et le portugais.

Les communications peuvent porter sur une ou plusieurs langues ou littératures romanes.

Les communications dans le cadre du colloque et de la section thématique sont limitées à 20 minutes. Les conférences plénières invitées dureront 50 minutes.

Frais d’inscription : 100 €/ 500 RON.

—

Comité scientifique



Roberto Antonelli (Accademia dei Lincei)

Maria Helena Araújo Carreira (Paris 8)

Paolo D’Achille (Roma Tre / Accademia della Crusca)

Patrick Dandrey (Sorbonne Université)

Isabel Margarida Duarte (Porto)

José Manuel González Calvo (Extremadura)

Martin Hummel (Graz)

Maria de Fátima Marinho (Porto)

Lorenzo Renzi (Padova)

Juan Antonio Sánchez Fernández (Praga)

Luigi Tassoni (Pécs)

Évelyne Thoizet (Artois).

—

Organisateurs

Cristiana Papahagi (cristiana.papahagi@ubbcluj.ro) – linguistique française, section thématique

Andreea Bugiac (andreea.bugiac@ubbcluj.ro) – littérature française

Mirona Bence-Muk (mirona.bence@ubbcluj.ro) – linguistique italienne

Monica Fekete (monica.fekete@ubbcluj.ro) – littérature italienne

Sanda Moraru (sanda.moraru@ubbcluj.ro) –linguistique espagnole

Alina Nemeș (alina.nemes@ubbcluj.ro) – littérature espagnole et hispanophone

Veronica Manole (veronica.manole@ubbcluj.ro) – linguistique portugaise

Cristina Petrescu (cristina.moraru@ubbcluj.ro) – littérature portugaise.