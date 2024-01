Octave Mirbeau : vie et fiction, théâtre, critique d'art et amitiés / Octave Mirbeau. Life and Fiction, Drama, Art Criticism, and Friendships (Las Vegas)

Octave Mirbeau. Life and Fiction, Drama, Art Criticism, and Friendships

Octave Mirbeau : vie et fiction, théâtre, critique d'art et amitiés

ROCKY MOUNTAIN MODERN LANGUAGE ASSOCIATION CONVENTION

CALL FOR PAPERS 2024 / APPEL À COMMUNICATION 2024

Conference Dates / Dates de la conférence : October 10-12, 2024 / du 10 au 12 octobre 2024

Conference Location / Lieu de la conférence : Las Vegas, Nevada

Deadline for Abstracts / Date limite pour les résumés : April 1, 2024 / 1er avril 2024

—

Please send a 250-word abstract on Octave Mirbeau's life, fiction, drama, art criticism or friendships, in French or English, along with a short academic biography to Frederic Leveziel (University of South Florida) at fleveziel@usf.edu by April 1, 2023. Please include your name, affiliation, telephone number and e-mail address.

Veuillez adresser une proposition d’intervention de 250 mots sur la vie, la fiction, le théâtre, la critique d'art ou les amitiés d’Octave Mirbeau, en français ou en anglais, ainsi qu’une courte biographie académique à Frédéric Leveziel (University of South Florida) à fleveziel@usf.edu avant le 1er avril 2023. Merci indiquer votre nom, affiliation, numéro de téléphone et adresse électronique.