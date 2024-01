Friedrich Nietzsche (1844-1900). Les voies d'entrée et de sortie du labyrinthe / Friedrich Nietzsche (1844-1900). Ways In and Out of the Labyrinth

Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics prépare un numéro spécial à l'occasion du 180e anniversaire de la naissance de Friedrich Nietzsche (1844-1900), l'un des philosophes les plus controversés.

"Un jour, mon nom sera associé au souvenir de quelque chose de prodigieux - à une crise comme il n'y en eut jamais sur terre, à la plus profonde collision de conscience, à un verdict inexorablement rendu contre tout ce qu'on avait jusqu'alors cru, réclamé, sanctifié. Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite. Et, avec tout cela, il n'y a rien en moi d'un fondateur de religion. Les religions sont affaire de populace". C'est ainsi que Nietzsche décrivait prophétiquement la force explosive de ses essais philosophiques et de ses aphorismes. Et il ne s'est pas trompé, car sa pensée critique a marqué l'avènement d'une nouvelle ère philosophique et a exercé une influence décisive sur la littérature et la pensée sociopolitique du XXe siècle. Alors que Nietzsche se considérait comme un "esprit libre" (Freigeist), il a été, après sa mort, idéologiquement utilisé et abusé, par la droite comme par la gauche, et souvent présenté comme un "nihiliste", un "anarchiste" ou même un "précurseur du fascisme". Presque tous les grands philosophes du XXe siècle ont écrit sur Nietzsche, et de nombreuses questions centrales de son œuvre sont toujours pertinentes pour les débats épistémologiques, religieux, axiologiques, éthiques et sociopolitiques actuels.

La philosophie de Nietzsche présente un intérêt particulier pour la revue Labyrinth, dans la mesure où il décrit la modernité comme un labyrinthe de fausses vertus et d'"acide moral", et l'être humain moderne comme malade "d'une paix paresseuse, d'un compromis lâche, de toute la malpropreté vertueuse du Oui et du Non modernes". En même temps, il dépeint le labyrinthe comme une épreuve destinée en particulier pour le noble et le fort, le soi-disant Übermensch, permettant lui de développer ses capacités extraordinaires et de trouver le bonheur. "Les hommes supérieurs par l’esprit, qui sont les plus forts, trouvent leur bonheur là où d’autres trouveraient leur perte : dans le labyrinthe, dans la dureté envers soi-même et les autres, dans l’épreuve". Ainsi, le titre du numéro spécial – "Friedrich Nietzsche (1844-1900) : Les voies d'entrée et de sortie du labyrinthe" suggère, d'une part, que Nietzsche ne s'est pas contenté de critiquer la modernité, mais qu'il a également montré les moyens de la surmonter et, d'autre part, que l'ensemble de son œuvre peut être considéré comme un effort dans ce sens.

La revue recherche des articles sur de nouvelles lectures et des discussions traitant des principaux thèmes de la philosophie de Nietzsche et de ses réceptions contemporaines, comme par exemple :

· La volonté de puissance et la réévaluation de toutes les valeurs

· Valeurs, idéaux et sentiments de culpabilité

· Le nihilisme comme perte de sens et de valeurs

· Le surhumain et les masses

· Critique du sujet et déconstruction de l'identité

· Vérité, illusion, mensonge et méfiance

· Perspective et interprétation

· Critique de la science et de la religion en tant que systèmes fermés

· L'idée de l'éternel retour du même

· Morale du maître et morale de l'esclave

· L'art comme libération et création de la vie

· Perspectives politiques de la philosophie de Nietzsche

· Nietzsche dans le contexte de la phénoménologie et de l'herméneutique

· Interprétations poststructuralistes et postmodernes de Nietzsche

· Nietzsche et la critique féministe

—

Des chercheurs/chercheuses travaillant sur Nietzsche sont invités à soumettre un résumé (300 mots au plus) jusqu'au 25 février 2024, accompagné d'une brève notice bio-bibliographique comprenant le nom, l'affiliation académique et les principales publications.

Les auteurs/autrices qui ont déjà un article non publié sont invités à le soumettre avec le résumé et la bio afin de faciliter l'évaluation par les pairs et le processus de publication. L'article dans la forme finale, c'est-à-dire relu, formaté selon les directives de la revue et prêt à être imprimés, doivent être soumis au plus tard le 28 juillet 2024.

En tant que revue multilingue, Labyrinth accepte des articles en anglais, en français et en allemand. Pour plus d'informations sur la revue et les directives de soumission, veuillez consulter : https://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/AuthorGuidelines

Tous les résumés et articles doivent être envoyés à labyrinth [at] axiapublishers.com