Les langues maternelles et le translanguaging : rapports, liens et diversité linguistique au XXIe s. (Mulhouse)

En lien avec l’initiative de l’UNESCO, qui en 1999 a déclaré le 21 février comme Journée Internationale de la Langue Maternelle, depuis 2016 nous organisons au sein de l’UHA des journées d’études (2016, 2020, 2021, 2022 et 2023), consacrées à cette thématique qui a une résonance très importante, notamment dans une région transfrontalière comme l’Alsace.

Dans la continuité des manifestations passées, la Faculté de lettres, langues et sciences humaines (FLSH) de l’Université de la Haute Alsace (UHA) ainsi que l’Institut des Langues et Littératures Européennes (ILLE) en collaboration avec l’Escuela Nacional de Lenguas, lingüística y traducción (ENALLT) de l’Universdad Nacional Autónoma de México (UNAM) ont le plaisir de vous inviter à participer au colloque international Les « Langue(s) Maternelle(s) » et le « translanguaging » : rapports, liens et diversité linguistique au XXIème siècle, qui aura lieu les 16 et 18 avril 2024.

Accéder à l'appel à contributions…