Littoralité, littérarité, picturalité (ENS Paris)

Dans le cadre du programme de thalassopoétique de l'Ecole normale supérieure, cette journée d'étude permettra d'envisager différents aspects du littoral, de la Grèce ancienne au XXIe siècle et de la Caraïbe à la Scandinavie.

Espace liminal entre la terre et la mer, le littoral a longtemps été considéré comme un espace sauvage et malsain. Dans un livre fondateur paru en 1988, Le Territoire du vide : l'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Alain Corbin a montré le tournant qui s’opère au XIXe avec l’apparition de la plage et de la vie des bains de mer, transformant le littoral en espace de loisirs.

Nous souhaitons revenir sur cet espace liminaire afin d’envisager d’autres fonctions du littoral dans les œuvres littéraires, ainsi que leurs liens avec les représentations picturales du littoral sur la longue durée, de l’Antiquité au XXIe siècle. Entre friche et paysage, territoire à défendre, militairement, ou à protéger, écologiquement, le littoral présente une variété de rapports entre la terre et la mer. Nous partons de l’hypothèse qu’il n’est pas qu’un décor, mais que des liens spécifiques se tissent avec les personnages et les navires qui évoluent dans cette zone à forte charge symbolique, à haut risque, mais aussi à haut potentiel esthétique.

En présence du professeur danois Søren Frank, University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Linguistics, PhD.

Programme

8h-8h30 : Café d’accueil

8h30 : Accueil et Introduction : Isabelle de Vendeuvre

9h-9h40 : Laury-Nuria André, Docteur en littérature grecque, chercheuse rattachée à HiSoma, Lyon II : « Et sur le rivage coule ma peine... Le littoral épique entre marais dysphoriques et villes portuaires merveilleuses ».

9h45-10h20 : Cécile Chapon, Maîtresse de conférences en littérature comparée, Université de Tours, Laboratoire ICD (Interactions Culturelles et Discursives) : « Du tombeau des Caraïbes à la survivance des mangroves : figurations et réécritures du littoral caribéen, entre effacement et ressac de la mémoire ».

10h20-10h40 : Discussion et pause

10h45-11h15 : Isabelle de Vendeuvre, PRAG à l’Ecole normale supérieure, Centre de Recherche sur les Relations entre Littérature, Philosophie et Morale, République des savoirs USR 3608 (ENS-CNRS-Collège de France) : « L’île mystérieuse, de Jules Verne : un roman du littoral – défense, aménagement et câbles sous-marins ».

11h30-12h15 : Odile Gannier, Professeur émérite de littérature comparée, Université Côte d'Azur (CTELA) : « Vue imprenable depuis la mer ».

12h15-12h45 : Discussion

13h : Déjeuner

14h30-15h10 : Søren Frank, Professeur de littérature danoise et nordique, Université de Copenhague : “The Coastal Anthropocene: The 1872 Storm Surge in Danish Literature”.

15h15-15h50 : Sylvain Briens, Professeur de littérature scandinave à l’Université Paris-Sorbonne : « Lire la poésie d’Inger Christensen et de Tomas Tranströmer au prisme des Humanités bleues. Pour une lecture fractale. »

15h50-16h15 : Discussion et pause

16h15-16h30 : Léa Saint Raymond, Directrice de l’Observatoire des Humanités numériques de l’ENS-PSL, membre de l’IHMC (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, UMR8066) : « Humanités numériques et thalassopoétique »

16h45-17h30 : Gaëlle Rio, Directrice du Musée de la Vie romantique : « Peindre le rivage au XIXe siècle »

17h30 : Discussion et conclusion