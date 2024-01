Complexus, n° 2 : "La représentation de la ville dans la littérature et les arts"

Complexus (ISSN : 2665-735X) se veut une revue interdisciplinaire en Littératures, Critique et Histoire de l’art, et Didactique, dans l'espace francophone et au-delà.

Animée par un comité de rédaction totalement indépendant, cette revue, que nous avons baptisée Complexus (terme latin qui signifie « ce qui est tissé ensemble »), publie en français et en anglais, des articles, des comptes rendus et des notes de lecture critiques des publications récentes dans les différents champs susmentionnés. Complexus ne fait la promotion d'aucune école, doctrine ou méthodologie et a pour seul souci au progrès de la connaissance dans les domaines des littératures, la critique et l’Histoire de l’art.

Tous les articles sont soumis à un processus de révision par les pairs.

Complexus paraît deux fois l’an, au printemps et à l’hiver. Les numéros sont thématiques et comprennent des articles hors thème.

N° 2. Décembre 2023 « La représentation de la ville dans la littérature et les arts 1 »

Ont contribué à ce numéro:

Sylvain Koffi KOUASSI (Côte d’Ivoire)- Ibrahima DIOUF (Sénégal)- Philippe MUSTIERE (France) - Gert VALENTIJN (Belgique) - Ioana DANAILA (France) - Christophe CHARPIOT (France) - Donald Gullit NZUE ANGO (Gabon) - Imane SLEIMAN (Liban) - Fahimeh NAJMI (Iran) - Janani Kalyani VENKATARAMAN (Inde) - Sabine VAN WESEMAEL (Pays-Bas) - Farida BOURBI (Maroc) - Mariame WANE LY- Jérôme LOUIS (France).

En libre accès sur : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus

Sommaire

- Hicham BELHAJ : Editorial

- Sylvain KOFFI KOUASSI : « L’urbanité chez Albert Camus entre figuration et défiguration »

- Ibrahima DIOUF : « La ville coloniale dans Les Écailles du ciel et Ville cruelle : Lieu de résonance entre fascination et répulsion »

- Philippe MUSTIERE : « Les villes imaginaires dans l’œuvre de Jules Verne, entre utopies et dystopies »

- Gert VALENTIJN : « Promenade spirituelle dans Paris et quête du passé : L’exemple de Patrick Modiano ».

- Ioana DANAILA : « A city half slum, half paradise : la périphérie dans le roman d’apprentissage contemporain dans GraceLand de Chris Abani »

- Christophe CHARPIOT : « En ville avec Christian Oster : le renouvellement de la poétique urbaine à travers ses contes pour enfants et ses romans pour adultes »

- Donald GULLIT NZUE ANGO : « Ville durable : Pour une représentation de la nature dans la cité dans Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal et Rouge impératrice de Léonora Miano ».

- Imane SLEIMAN : « Beyrouth : le miracle de la diversité »

- Fahimeh NAJMI : « Téhéran et ses mentalités cloîtrées au défi des femmes - Retour sur Afra, ou Le jour passe, une pièce de Bahram Beyza’ï »

- Janani Kalyani VENKATARAMAN : « Dessiner la ville d’Alger : les enjeux de l’adaptation en bande dessinée du roman L’étranger »

- Sabine VAN WESEMAEL : « Staggering skyscrapers »,

- Farida BOURBI : « Dialogues Intertextuels : Spleen Urbain dans la poésie contemporaine marocaine et symboliste du XIXe Siècle: cas de Laâbi et Baudelaire »

- Mariame WANE LY : « Esthétique urbaine et contingences identitaires: essai d’anthropologie de New-York dans Jazz (1992) de Toni Morrison »

Jérôme LOUIS : « New York en 1863, les émeutes de la conscription ou Draft Riots : une éphéméride historique de la violence urbaine .

Directeur de la revue

Hicham BELHAJ

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc)

revuecomplexus@gmail.com">revuecomplexus@gmail.com

hicham.belhaj@usmba.ac.ma">hicham.belhaj@usmba.ac.ma