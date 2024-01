Le centenaire d’Ifigenia et l’œuvre de Teresa de la Parra (Sorbonne nouvelle)

Centre de Recherches Interuniversitaire sur les Champs Culturels en Amérique latine (CRICCAL)

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

Avec la collaboration de / con la colaboración de:

Escuela de Letras, Universidad Central de Venezuela

Appel à communications / Llamado a ponencias (en español, página 2)

15-16 mai 2024, Paris et sous un format hybride

Colloque international “Le centenaire d’Ifigenia et l’œuvre de Teresa de la Parra”

Le CRICCAL vous invite à envoyer votre proposition de communication :

titre, résumé de 200 mots, 5 mots clé et un bref C.V, à la date limite du 3 mars 2024, à oscar.gamboa-duran@sorbonne-nouvelle.fr.

Les communications durent 20 minutes.

—

La publication du roman Ifigenia par Teresa de la Parra à Paris en 1924 marque un événement aux effets durables dans la littérature vénézuélienne et latino-américaine. Il s’agit d’un roman fondateur dans sa représentation critique de la formation et des contraintes des femmes au Venezuela; il a fait sa part de scandale par sa critique de la place réservée aux femmes en Amérique latine et du pouvoir démesuré des hommes dans un Venezuela gouverné par le dictateur Juan Vicente Gómez. Selon Yolanda Pantin et Ana Teresa Torres (2003), l'œuvre de De la Parra est parmi celles qui fondent une tradition importante dans la littérature vénézuélienne, depuis la quête de l'autoreprésentation des femmes jusqu’aux enjeux littéraires. Palacios (1993, 2001) montre que la profondeur critique des images du roman Ifigenia dessine et permet de problématiser différents archétypes fondamentaux du Venezuela, ainsi que ses conflits et ses tragédies. Bohórquez (1997) écrit que ce roman atteint une portée universelle.

L’œuvre de De la Parra, tout comme la vie de l’auteure, ont été étudiées par des chercheurs de différentes traditions académiques et dans différentes langues, et continuent d’attirer un vaste intérêt. Les regards autour d’Iphigénie se multiplient selon les époques et les enjeux de lecture et de visibilité. Les traductions d’Ifigenia et du travail de De la Parra voient le jour dès l’apparition de ce premier roman et posent d’importants enjeux interculturels et d’interprétation. Il s'agit de l’une des œuvres plastiques et impérissables qui: “se transforment le long du temps (...) s’enrichissent, créent des liens non pas linéairement mais de façon rhizomatique” (Pantin et Torres, 2003: 155). De plus, n’oublions pas que l'œuvre et la figure de De la Parra font partie d’une remarquable constellation de femmes auteures et d’une époque fort prolifique en littérature pendant la première moitié du XXe siècle en Amérique latine, dimensions importantes qui pourront être développées.

En 2024, après sa première édition parisienne, après des adaptations cinématographiques, des rééditions et des réécritures d’Iphigénie et, en général, de l’oeuvre de De la Parra, le moment semble propice pour débattre autour de ce patrimoine artistique, de sa place au Venezuela et en Amérique latine, de ses enjeux, de ses points d’ombre, de ses résonances et de son actualité. Depuis le lieu de publication du roman, Paris, nous proposons ce colloque sous un format hybride et accueillant tous les publics.

Parmi les axes qui pourraient être développés, nous vous proposons les suivants :

Questions littéraires: stratégies textuelles; métafiction; réécritures; canon et contre-canon littéraire; littérature sur les femmes; traductions de l'œuvre; l’œuvre globale de l’auteure: romans, nouvelles, “journal intime”, conférences; liens fiction-vie de l’auteure; l’œuvre de Teresa de la Parra vue par les auteurs d’aujourd’hui.

Féminisme et corps: femmes; enjeux de féminisme; rapports entre les femmes; critique du patriarcat; débats sur la critique féministe; représentation du corps et autoreprésentation.

Lesbianisme et sexualité : rapports corporels et intimes; érotisme et ses variations; amitié et affects; lectures non traditionnelles et queer; regards sur la figure autoriale.

En guise de célébration, la lecture de certains passages d’Ifigenia est envisagée à la fin du colloque.

—

Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle

Con la colaboración de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela

Coloquio internacional “El centenario de Ifigenia y la obra de Teresa de la Parra”

15-16 mayo de 2024, París y en formato híbrido

El CRICCAL los invita a enviar sus proposiciones de ponencia: título, resumen de 200 palabras, 5 palabras clave y un C.V breve, a más tardar el 3 de marzo de 2024, a oscar.gamboa-duran@sorbonne-nouvelle.fr.

Las ponencias duran 20 minutos.

—

La publicación de la novela Ifigenia de Teresa de la Parra en París en 1924 constituye un acontecimiento cuyos efectos perduran en la literatura venezolana y latinoamericana. Se trata de una novela fundadora en cuanto a su representación crítica de la formación y de las condiciones de las mujeres en Venezuela, causó su cuota de escándalo debido a su crítica al lugar reservado a las mujeres en América Latina y al poder desmesurado de los hombres en una Venezuela gobernada por el dictador Juan Vicente Gómez. Según Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres (2003) la obra de Teresa de la Parra es una de las que funda una tradición importante en la literatura venezolana, desde la búsqueda de autorrepresentación de las mujeres hasta los retos literarios. Palacios (1993, 2001) demuestra que la profundidad crítica de las imágenes de Ifigenia retrata y permite problematizar diversos arquetipos fundamentales de la cultura venezolana, sus conflictos y tragedias. Bohórquez (1997) considera que dicha novela logra un alcance universal.



La obra de Teresa de la Parra y la vida de la autora han sido estudiadas por investigadores de distintas academias y en diversas lenguas, y continúan siendo una gran fuente de interés. Las perspectivas sobre Ifigenia se multiplican con las épocas y los retos de lectura y de visibilidad. Las traducciones de Ifigenia y del trabajo de De la Parra se inician desde la publicación de su primera novela y presentan importantes retos interpretativos e interculturales. Se trata de una de esas obras plásticas y perdurables que “se transforman a lo largo del tiempo (...) se enriquecen, se vinculan no linealmente sino en forma rizomática” (Pantin y Torres, 2003: 155). Asimismo, recordemos que la obra y la figura de Teresa de la Parra se insertan en una gran constelación de autoras y en una época literariamente prolífica de la primera mitad del siglo XX en América Latina, dimensiones importantes que se podrán explorar.

En 2024, después de su primera edición parisina, de adaptaciones cinematográficas, reediciones y reescrituras de Ifigenia y de la obra de De la Parra, el momento parece propicio para debatir en torno a ese patrimonio artístico, sus itinerarios en Venezuela y en América Latina, sus retos, sus zonas oscuras, sus resonancias y su actualidad. Desde la ciudad de publicación de la novela, París, proponemos este coloquio en formato híbrido y abierto a todos los públicos.

Entre los ejes que se pueden desarrollar, proponemos los siguientes:

Asuntos literarios: estrategias textuales, metaficción, reescritura, canon y contra-canon literario; literatura sobre las mujeres; traducciones de la obra; la obra global de la autora: novelas, cuentos, “diario” íntimo, conferencias; lazos ficción-vida de la autora; la obra de Teresa de la Parra vista por las escritoras y los escritores de hoy.

Feminismo y cuerpo: mujeres; retos de feminismo; relaciones entre mujeres; crítica al patriarcado; debates sobre la crítica feminista; representación del cuerpo y autorrepresentación.

Lesbianismo y sexualidad: relaciones corporales e íntimas; erotismo y sus variaciones; amistad y afecto; lecturas no tradicionales y queer; perspectivas sobre la figura autorial.

A modo de celebración, al final del coloquio se leerán algunos pasajes de Ifigenia.

—

Organisateur / Organizado por: Oscar Gamboa Duran (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, CRICCAL).

Comité scientifique / Comité científico: Aura Marina Boadas (Universidad Central de Venezuela), Douglas Bohórquez (Universidad de Los Andes), François Delprat (Université Sorbonne Nouvelle), Oscar Gamboa Duran (Université Sorbonne Nouvelle), Hervé Le Corre (Université Sorbonne Nouvelle), Florence Montero (Universidad Central de Venezuela), Florence Olivier (Université Sorbonne Nouvelle), Luz Marina Rivas (Instituto Caro y Cuervo), Jorge Romero León (Universidad Central de Venezuela).

Langues pour les communications du colloque / Lenguas de las ponencias del coloquio: Français, Español, English.

—

Certains repères bibliographiques / Algunas referencias bibliográficas:

-Teresa de la Parra:

1982, Obra (Narrativa, ensayos, cartas), Caracas, Biblioteca Ayacucho. Selección, estudio crítico y cronología de Velia Bosch; «Teresa de la Parra: Las voces de la palabra», por Julieta Fombona.

1992, Obra escogida. Caracas, Monte Ávila Editores / México, Fondo de Cultura Económica. Selección y prólogo: María Fernanda Palacios.

1996, Teresa de la Parra, Las memorias de Mamá Blanca, Edición crítica, Bosch, Velia (coord.), París, Madrid, México, Buenos Aires, São Paulo, Rio de janeiro, Lima, ALLCA XX, Colección Archivos, ed. 2, n°9.

-Aizenberg, Edna, 1985, «El bildungsroman fracasado en Latinoamérica: el caso de Ifigenia, de Teresa de la Parra», in Revista Iberoamericana, Vol. LI, núm. 132-133, pp. 539-546.

-Bohórquez, Douglas, 1997, Teresa de la Parra. Del diálogo de géneros y la melancolía, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana.

-Bosch, Velia, 1980, Teresa de la Parra ante la crítica, Caracas, Monte Ávila Editores. Selección, prólogo, cronología, hemerografía y foro imaginario de Velia Bosch.

-Caula, Ana María, 2017, Luchas por la Independencia: género y nación en la obra de Teresa de la Parra, Caracas, Fundación Editorial El perro y la rana.

-Fombona, Julieta, 1982, «Teresa de la Parra: Las voces de la palabra», en Teresa de la Parra. Obra (Narrativa, ensayos, cartas), Caracas: Biblioteca Ayacucho, pp. IX-XXVI.

-Molloy, Sylvia, 1995, «Disappearing Acts: Reading Lesbian in Teresa de la Parra», in Bergmann, Emilie. L; Smith, Paul Julian (ed.), ¿Entiendes?: Queer Readings, Hispanic Writings, New York, Duke University Press, pp. 230-256.

-Palacios, María Fernanda, 2001, Ifigenia: Mitología de la Doncella Criolla, Caracas, Fondo Editorial Angria Ediciones.

-Pantin, Yolanda; Torres, Ana Teresa, 2003, El hilo de la voz. Antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX, Caracas, Fundación Polar.

-Rivas, Luz Marina, 2010, «De Ana Teresa a Ana Teresa: Teresa de la Parra, paradigma de un siglo», en REVISTA VENEZOLANA DE ESTUDIOS DE LA MUJER, Vol. 15/Núm. 34, enero-junio, pp. 201-216.

-Sommer, Doris, 2004 [1993], Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina, Bogotá, Fondo de Cultura Económica (Trad. de José Leandro Urbina y Ángela Pérez).