Le volume collectif supervisé par Sandrine Berrégard sous le titre Lire le théâtre. Pratiques et théories de la lecture du théâtre français des XVIe et XVIIe s. (Presses de l'Université de Strasbourg) réfléchit sur les conditions de possibilité de la lecture du texte théâtral, conçue ou non en rapport avec la réalisation scénique. Paradoxale, la proposition s’avère néanmoins pertinente pour une approche nouvelle de l’acte lectorial et des différentes catégories de lecteurs des XVIe et XVIIe siècles. L’auteur, mais aussi l’éditeur et l’imprimeur, déploient des stratégies spécifiques, qui varient selon les usages et le public visé (honnête homme, amateur, savant, professionnel).