Sandrine Berrégard (dir.), Lire le théâtre. Pratiques et théories de la lecture du théâtre français des XVIe et XVIIe siècles

Une plongée dans l’analyse des différentes pratiques de lecture du théâtre français des XVIe et XVIIe siècles à travers le regard de diverses catégories de lecteurs.

Ce volume collectif réfléchit sur les conditions de possibilité de la lecture du texte théâtral, conçue ou non en rapport avec la réalisation scénique. Paradoxale, la proposition s’avère néanmoins pertinente pour une approche nouvelle de l’acte lectorial et des différentes catégories de lecteurs des XVIe et XVIIe siècles. L’auteur, mais aussi l’éditeur et l’imprimeur, déploient des stratégies spécifiques, qui varient selon les usages et le public visé (honnête homme, amateur, savant, professionnel). C’est à étudier ces stratégies que travaillent les textes ici réunis.

Sommaire

Introduction

1. Lecture et représentation théâtrale

Les deux lectures “littéraires” du théâtre – Romain Bionda

Lire et « voir » : pour une lecture spectaculaire des tragédies de la Renaissance. L’exemple des Juifves de Robert Garnier – Sabine Lardon

Lire et rire. Réflexions de dramaturges sur la lecture des petites comédies dans les années 1660-1670 – Coline Piot

« La lecture même tient quelque chose de la force de la représentation ». Lecture et théâtrophobie en France au xviie siècle – Clément Scotto di Clemente

2. Lecture et pratiques éditoriales

Les premières comédies françaises et leur mode d’emploi : quand l’imprimé fait littérature – Jérémy Sagnier

Sentences et guillemets gnomiques dans la tragédie du xvie siècle – Nina Hugot, Jean Vignes

Lire par extraits : la place du théâtre dans les recueils poétiques des xvie et xviie siècles – Sylvain Garnier

L’édition critique de théâtre aujourd’hui : l’exemple du Théâtre complet de Thomas Corneille – Emmanuel Minel

3. Figures de lecteur

Lectures du théâtre du xvie siècle par les auteurs du premier xviie siècle – Céline Fournial

De la lecture du latin et du grec à la généralisation de l’alexandrin de théâtre au xvie siècle – Brice Denoyer

« Au lecteur » : théorie et pratique de la lecture dramatique dans la première moitié du xviie siècle – Françoise Poulet

4. Lecture, savoir et jugement

Lire Plaute en temps de guerre : les leçons introductives de Jean Passerat, lecteur royal d’éloquence latine (1572-1597) – Mathieu Ferrand

Comment lire la fureur tragique ? De la scène tragique aux traités des passions, et retour – Frédéric Sprogis

La « microlecture » du Cid par l’Académie française : les enjeux d’une perspective linguistique – Sophie Tonolo

Épilogue

Bibliographie

Table des matières.

