Réputation contestée – réputation paradoxale ? XVIe-XVIIIe s. (Orléans)

Réputation contestée – réputation paradoxale ?

(XVIe-XVIIIe siècles)

Journée d’étude interdisciplinaire

Orléans, 15 novembre 2024

« Bonne ou mauvaise opinion que les hommes ont des choses, ou des personnes », selon Furetière, la réputation apparaît tout d’abord comme neutre et appelle à être précisée, aussi bien en termes de jugement de valeur que pour des éventuels aspects particuliers qui la caractériseraient (comme pour la « reputation de braves » des Romains, donnée comme exemple par Furetière).

À l’époque moderne, la réputation semble avoir partie liée avec l’honneur : l’Encyclopédie rapproche la réputation de l’honneur en raison du soin que demandent tous deux, fondant la réflexion morale de leur nécessité sur l’idée optimiste que la raison garantit l’approbation de la vertu comme règle de la société[1]. Pour le domaine germanophone, l’historien Zunkel assimile de même, pour la période du XVIe au XVIIIe siècle, les deux concepts dans son article « Ehre, Reputation » des Geschichtliche Grundbegriffe (concepts historiques fondamentaux), se fondant sur la signification positive que le mot revêt en moyen français avant d’être intégré dans la langue allemande au XVIe siècle. L’émergence de la réputation se produirait sous l’effet de nouvelles conceptions de l’honneur, à la fois attachées à l’image extérieure (« äußerlichem Ansehen »[2]) et individualisées, qui ne se définiraient plus par des traditions propres aux différents ordres de la société, mais plutôt par les souverains et la société de cour, agissant à la fois en surmontant les frontières des ordres et en sublimant dans l’idéal de l’« honnête homme » les valeurs aristocratiques, maintenant accessibles individuellement et utilisées pour obtenir faveurs du prince (« seines Fürsten Gnade und Gewogenheit ») et honneurs (« Ehrerweisungen »)[3]. Cette articulation entre honneur et réputation comme image extérieure de l’honneur se retrouve implicitement dans l’Encyclopédie dont l’article « Honneur », considéré dans le domaine de la morale, distingue deux sortes, « celui qui est en nous fondé sur ce que nous sommes ; celui qui est dans les autres, fondé sur ce qu’ils pensent de nous ».

Si Saint-Lambert, à qui cet article sur l’honneur est attribué, y réfléchit sur le caractère historique de l’honneur, avançant qu’« il faut prendre la société dans sa naissance, voir l’honneur à son origine, suivre la société dans ses progrès, et l’honneur dans ses changements », c’est déjà penser les dynamiques sociales à l’œuvre, l’honneur correspondant selon lui (d’après David Hume) à ce qui est considéré comme utile à la société selon les époques. Varie ainsi non seulement l’honneur (‘ce que l’on est’), mais encore la réputation (‘ce que les autres en pensent’, ou disent, ou écrivent), non seulement dans le temps (Saint-Lambert), mais aussi à un même moment, « selon les lieux et les groupes de références » (Lilti)[4], multipliant ainsi les façons de faire réputation, de la défaire ou refaire, les lieux et instances de validation, officielles ou non.

Correspondant « au jugement que les membres d’un groupe, d’une communauté, portent collectivement sur l’un d’entre eux », la réputation « résulte de la socialisation des opinions, par le biais des conversations et des rumeurs »[5], comme le dit Antoine Lilti[6]. Elle concerne donc la dimension publique des personnes, telle qu’elle est élaborée par le discours. Résultat public d’éléments qui peuvent ne pas l’être, la réputation participe à l’interpénétration du privé et du public, rendant éventuellement le privé public, par des « publications » de différentes natures et diffusées à des échelles différentes, et pouvant à l’inverse avoir des répercussions sur le comportement privé en vue d’une réputation à construire, à tenir, etc. Les images publiques que constitue la réputation constituent ainsi une multitude de lieux où la « socialisation des opinions » (Lilti) se concrétise par le jugement porté sur autrui et testé ou contesté dans l’espace public dont les modalités de publication, les conditions d’affirmation ou d’invalidation d’opinions et de critères de jugement sont ainsi précisées, manifestant une certaine relativité qui peut être le fait d’une certaine différenciation sociale, mais aussi correspondre à une dynamique complexe d’évolution, faite de mouvements de hiérarchies d’interprétation et de pouvoir de définition. L’évolution de l’imprimé change le traitement de la réputation dans sa nature et son échelle, en la sortant des instances et groupes prédéfinis, de l’environnement social immédiat des individus (Cavaillé)[7], vers un espace public plus large.

Que la réputation en tant qu’image soit potentiellement détachée d’un contenu, d’une vérité factuelle, qu’elle soit écran de projection plutôt que représentation à l’identique, augmente sa plasticité et l’intérêt de son analyse par l’investissement discursif, notamment à des endroits où elle fait l’objet de constructions contradictoires, de contestations qui ne révèlent pas tant des versions concurrentes par rapport à sa facticité que des ordres discursifs divergents, des critères de jugement discordants.

En résultent des réputations paradoxales, dues aux constructions contradictoires qui ne sont pas solubles dans un consensus social, mais relèvent de groupes sociaux et milieux divers, aux autorités concurrentes, et permettent ainsi d’appréhender les dynamiques sociales à l’œuvre dans un monde en voie de mutation qui a besoin, dans son ensemble comme dans ses groupes constitués, de s’accorder sur les critères de ce qui constitue une réputation positive et, par là, ce qui est considéré comme utile pour la société / faire société. D’où la volonté de cibler les réputations paradoxales pour appréhender les points de rencontre entre réputations divergentes tout en mettant au jour les mécanismes d’affirmation et d’interprétation qui les déterminent et les font évoluer dans les zones de contact et de frottement de différents groupes sociaux. Différents types de réputation paradoxale ou de représentations de ces réputations complexes semblent intéressants à étudier dans les différents domaines sociaux, historiques, littéraires, artistiques, etc. :

- les réputations d’individus contrastées en fonction des valeurs de différents groupes sociaux, tous soucieux d’imposer leurs critères de jugement / leur mode de pensée,

- les réputations de groupes sociaux eux-mêmes dont l’image publique peut être contestée, réévaluée selon des critères nouveaux ou exogènes,

- les réputations d’individus ou d’accomplissements qui se voient contestées ou corrigées au sein d’un même groupe,

- les réputations d’individus qui tentent de redéfinir leur image publique en mobilisant différents critères et médias,

- les stratégies de positionnement ou les postures affichées qui réinvestissent les critères de rejet utilisés dans un champ donné pour affirmer revendiquer la « mauvaise réputation »,

- la réputation de personnages historiques dont la représentation est prise dans une dynamique entre réalités sociales et textes littéraires,

- les représentations littéraires de réputations contestées,

- etc.

—

—



