La Revue Rousseau, n° 1 : "Rousseau et la violence"

La Revue Rousseau a fait paraître son premier numéro (n°1, 2023), avec un dossier thématique sur "Rousseau : la violence en question". Cette revue annuelle en langue française propose des analyses philosophiques, littéraires, historiques, et aborde la pensée du Genevois dans sa dimension subversive.

Chaque numéro comportera cinq rubriques : un dossier thématique sur Rousseau ; un ensemble de "Varia" sur Rousseau ; un ensemble d'études sur "Le siècle de Rousseau", c'est-à-dire le XVIIIe siècle ; quelques "Lectures actuelles et classiques" de Rousseau ; et une "Bibliographie" des écrits récents sur Rousseau.

Le numéro 2 (2024) consacrera son dossier thématique à "Rousseau et l'Europe", et le numéro 3 (2025) à "Rousseau et la religion".

Sommaire du numéro 1 :

Editorial

Guglielmo Forni Rosa et Yves Vargas : Pour un Rousseau subversif

Rousseau : la violence en question

Yves Vargas : Rousseau non-violent ?

Jean-Paul Jouary : Rousseau face à la violence

Norbert Lenoir : La violence économique chez Rousseau

Guglielmo Forni Rosa : La violence entre soumission et liberté

Varia

Frédéric Lefebvre : "Rousseau avant Rousseau". De la Dissertation sur la musique moderne aux deux Discours

Aina D. Lopez Yanez : Le hasard dans le récit historique chez Jean-Jacques Rousseau

Raffaele Milani : Solitude, promenade et contemplation

René Lacroix : Alain : une lecture de Rousseau

Martin Rueff : Lévi-Strauss : Rousseau notre maître, notre frère (I)

Le siècle de Rousseau

Francis Combes : La poésie subversive au XVIIIe siècle

Christophe Van Staen : La Chine chez les philosophes des Lumières

Elise Sultan-Villet : Le libertinage au temps des Lumières

Thérence Carvalho et Bernard Herencia : Lemercier de la Rivière, sur la Pologne

Lectures actuelles et classiques

Guglielmo Forni Rosa : Henri Gouhier : Les Méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau

Annie Ibrahim : Althusser : "Sur le Contrat social"

Bibliographie

Tanguy L'Aminot : Bibliographie mondiale 2022-2023.