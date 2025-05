EUrope : cultures, mémoires, identités/ EUrope: cultures, memories, identities, n° 1 : "Mémoires divisées et imaginaires politico-culturels en Europe après la guerre froide / Divided memories and political-cultural imaginaries in post–Cold War Europe"

EUrope : cultures, mémoires, identités/ EUrope: cultures, memories, identities (ISSN 3091 – 0315) est une revue semestrielle multidisciplinaire consacrée notamment à l’étude de la dynamique des mémoires et des représentations culturelles-identitaires repérables dans l’espace européen des XXe – XXIe siècles. En se proposant d’offrir un forum pour les réflexions sur des thèmes théoriques, méthodologiques et empiriques, la revue est ouverte aux propositions d’articles de recherche, de points de vue ou d’essais (en format court) et de comptes rendus d’ouvrages ancrés dans tout champ disciplinaire des sciences socio-humaines : les études sur la mémoire, l’historiographie, la philosophie de l’histoire, les sciences sociales et politiques, les études sur les diasporas et les migrations, les études sur les médias, l’anthropologie, les études culturelles et littéraires, les études sur le théâtre et le film, les études de genre etc. Structurés autour des dossiers thématiques, mais incluant également les rubriques Forum, Varia et Comptes rendus, les deux numéros publiés chaque année vont accueillir des contributions originales rédigées en français et en anglais, dont la pertinence et la rigueur scientifiques seront évaluées par au moins deux référents indépendants anonymes, spécialistes dans les domaines envisagés (double-blind peer review).

EUrope : cultures, mémoires, identités/ EUrope: cultures, memories, identities (ISSN 3091 – 0315) is a semiannual multidisciplinary peer-reviewed journal devoted mainly to the study of memory dynamics and of cultural identity representations within European area in the 20th and 21st centuries. The journal aims at providing a forum for debates on the theoretical, methodological, and empirical topics, and encourage submissions – research articles, forum articles or essays, and reviews – from a wide range of disciplines based in social sciences and humanities: memory studies, historiography, philosophy of history, social and political sciences, diaspora & migration studies, media studies, anthropology, cultural studies, literary studies, film, theater and performance studies, gender studies etc. Structured around thematic dossiers, but also including sections dedicated to Forum, Varia and Reviews, the two issues published per year will host original contributions in French and English, whose relevance and scientific accuracy will be evaluated by two independent anonymous referees (double-blind peer review).

EUrope : cultures, mémoires, identités/ EUrope: cultures, memories, identities

ISSN 3091 – 0315

No 1 / 2025

Dossier

Mémoires divisées et imaginaires politico-culturels en Europe après la guerre froide /

Divided memories and political-cultural imaginaries in post–Cold War Europe

Galati University Press, 202 p.

Édité par Alina IORGA (dir.), en collaboration avec Ionel APOSTOLATU et Marius MUNTEANU

Sommaire/ Contents

Forum

Wolfram KAISER, History and Memory in the European Parliament: Reflections on Transgressing Boundaries between Academia and Politics……………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................7

Articles

Sarah GRUSZKA, Commémorer une guerre en temps de guerre. Enjeux mémoriels de la Seconde Guerre mondiale en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine……………………………………………………………………..………..............................................................................................................................................27

Guillaume SAUVÉ, Une rupture sans fin : la mémoire contestée de la perestroïka en Russie………………………....................................................57

Kseniya KARMAN SAMET, Ukrainian collective memory regarding the full-scale invasion of Ukraine and the potential for reconciliation……………………………………………………………………………………..….........................................................................................................................95

Aikaterini-Maria LAKKA, ‘Watch the World Spinning/ Gently Out of Time’: Wanderlust, Counter-Spaces, and a Political Praxis for Gen X in Angela Dimitrakaki’s Works……………………………………………………….................................................................................................................................................................................135

Maribel FANTINATI, Une littérature hantée par les mémoires de l’Europe…………………………………….......................................................................163

Compte rendus/ Book Reviews

Mitja VELIKONJA, Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe, Abingdon, Oxon & New York: Routledge, 2020 (Hana ĆURAK)………………………………………………………………………............................................................................................................................................................185

François FORET, The European Union in Search of Narratives Disenchanted Europe?, London & New York: Routledge, 2025 (Anemona CONSTANTIN)………………………………………………………………..........................................................................................................................................................193

