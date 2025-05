Perspectives littéraires, revue de littérature et didactique du français #4 (mai 2025), n° spécial : "La littérature concentrationnaire"

Le quatrième numéro de la revue numérique de pédagogie du français au collège et au lycée Perspectives littéraires dirigée par Florentina Gherman (Inspectrice pédagogique régionale de Lettres dans l'Académie d'Aix-Marseille) propose, en mai 2025 soit 80 ans après la libération des camps, d'œuvrer à son niveau pour le devoir de mémoire.

Le groupe de réflexion académique sur la lecture au collège et au lycée de l'académie d'Aix-Marseille, animé Florentina Gherman, a réuni plus de vingt professeurs, universitaires, chercheurs, auteurs, de diverses académies de France, ensemble engagés dans le devoir de mémoire et la pédagogie des récits concentrationnaires dans les lettres, les arts et les sciences humaines. À l'invitation de F. Gherman, les enseignants de lettres, philosophie, histoire et arts, ont eu six mois pour proposer une étude de leur choix, ancrée dans une entrée des programmes applicables du collège au lycée, mais librement adaptable et modulable. L'ouvrage numérique est le résultat tangible de cette table ronde et de cette journée d'échanges, le temps de se documenter et rédiger bien-sûr, mais surtout le temps d'éprouver ces questionnements en classe auprès des élèves.

Préfacées et clôturées par l'historien et inspecteur général Vincent Duclert (spécialiste du fait génocidaire), les contributions portent toutes sur l'enseignement de la Shoah et de la déportation en prenant comme base le récit, littéraire, testimonial ou filmique. Elles se sont également fixé comme objectifs de proposer des séquences de cours concrètement mises en oeuvre dans les classes, laboratoires et terrains d'application des recherches scientifiques ou académiques menées en amont par les enseignants concepteurs des séquences. La plupart des propositions se situent au carrefour de la théorie et de la pratique, les réflexions documentées n'empêchant pas les adaptations en fonction des niveaux et formats requis (du collège à la terminale, en cours de tronc commun ou bien en enseignement de spécialité).

Après une introduction par Vincent Duclert (CESPRA/EHESS, IGESR) sur la nécessité des récits pour se faire passeurs de mémoire,

et un avant-propos en forme de "Plaidoyer pour la littérature concentrationnaire" par Florentina Gherman, coordinatrice du volume,

le volume (599 p. au format A4) s'organise en quatre volets :

- En exergue, l'on trouvera des interviews exclusives d'auteurs qui ont tous récemment publié des récits fictifs ou romancés reliés à la déportation (Gaëlle Nohant pour Le Bureau d'investigation des destins ; Valérie Zénatti, traductrice de Aharon Appelfed ; Pierre Assouline pour Le Nageur paru chez Gallimard); ces entretiens sont assortis de pistes pédagogiques pour les enseignements de lettres, français, au collège, au lycée et spécialité 'Humanités Littérature et Philosophie'.

- Le premier axe véritablement analytique et qui développe ses propositions pédagogiques se concentre sur le traitement littéraire des récits concentrationnaires : une étude littéraire sur L'Espèce humaine de Robert Antelme au prisme de la question du corps, par Fl. Gherman, mais aussi sur La Douleur de Duras, puis sur Etre sans destin de Kertesz, sur Le monde de pierres par Tadeusz Borowski, auxquelles s'ajoutent des réflexions critiques et didactiques, sur Viktor Klemperer (La langue du IIIe Reich) mais également sur la poésie de Paul Celan.

- De nouveau le volume fera la part belle à des analyses des mêmes extraits tirés de L'espèce humaine, l'anéantissement & la survie des corps, mais, cette fois, au filtre de la philosophie.

- Il s'agira ensuite d'études d'art et histoire des arts (arts graphiques, cinéma) avec, entre autres, une interview exclusive d'Ophir Lévy (MCF, Paris VIII), un essai ("filmer la Shoah, est-il possible, est-il permis?"), suivi d'une étude filmique sur les fantômes de l'histoire allemande dans Phoenix (Christian Petzold, Allemagne, 2014), ainsi que des ressources sur les représentations et les usages de la Shoah jusque dans les Marvels et les blockbusters comme la saga des X-MEN.

- Enfin, le dernier chapitre apporte l'éclairage des chercheurs en histoire et sciences sociales avec, le rappel du traitement de la Shoah dans les programmes d'histoire du secondaire par Céline Borel (inspectrice d'académie en histoire-géographie) suivi d'une ample présentation de l'état de ses recherches par Sydney Peyreplane (masterante en histoire, EHESS). Nous avons eu la chance en outre de consulter les archives et reproduire le témoignage d'Annette Rosengoltz (Rozen), déportée et rescapée après une rafle en janvier 1944.

Le volume se clôt sur la mise à disposition, en avant-première, du texte d'accompagnement du prochain thème 2025-25 donné au Concours National de la Résistance et de la Déportation par Vincent Duclert, historien, chercheur, inspecteur général et président du collège des correcteurs du concours du CNRD.

