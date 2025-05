Genesis, n° 60 : "Sciences exactes au brouillon"

Sous la direction de M. C. Bustamante & E. Haffner

Le numéro de Genesis sur les sciences exactes au brouillon propose de revisiter certaines questions liées aux applications de la critique génétique aux manuscrits scientifiques. Nous présentons de nouvelles études de cas et réflexions méthodologiques en histoire des sciences, intégrant pour la première fois les mathématiques aux études génétiques. Les études de cas proposées permettent d’entrer dans la fabrique même des textes scientifiques, et montrent la fécondité historique et épistémologique de l’utilisation de la critique génétique en histoire des sciences, ouvrant de nouvelles voies à qui s’intéresse à la construction des savoirs.

—

Sommaire

Notes de la rédaction.

Présentation générale par M. C. Bustamante & E. Haffner

E. Haffner – L’écriture comme outil et espace de travail en sciences

C. Eckes – Les archives Bourbaki sous l’angle de la critique génétique. L’exemple des premières rédactions Bourbaki sur les algèbres de Lie

M. C. Bustamante – Brouillons et inachèvement. Manuscrits de Jacques Solomon et formes d’écriture

H. Richard – Étude sur les cahiers de notes de Fernand Lebeau (1909-1913) : une transmission du savoir par l’écriture et la réécriture

E. Haffner – Sur l’incipit étendu d’un article de Richard Dedekind

N. Michel & D. Waszek – Un « ouvrage accompli de la statuaire grecque ». Positionnement, forme et contenu dans la genèse d’un mémoire mathématique de Georges-Henri Halphen

N. Michel & D. Waszek – Le fonds Georges-Henri Halphen de la bibliothèque de l’Institut de France

F. Costantini & D. Rabouin – Un manuscrit mathématique de Leibniz sur les fondements du calcul : les « Prima calculi magnitudinum elementa »

T. Richard – À la poursuite du pluralisme. Une piste pour décrire le développement de la philosophie de Jules Vuillemin

Comptes rendus d’ouvrages.

—

Prochainement accessible en ligne via OpenEdition…