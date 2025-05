Hybrid n°13 : "Vies et vitalités des mèmes. Performativités, domestications et résistances mémétiques" (vol. 2)

Ce numéro fait suite à Hybrid #12, titré Vies et vitalités des mèmes, vol. 1. Naissance et renaissance des mèmes, paru en novembre 2024. Ce second volume s’intéresse à l’évolution des représentations mémétiques et des pratiques qui leur sont associées, dans une perspective globale d’étude de leur réception. Loin d’être une pratique naïve, le mème s’impose désormais comme mode de communication incontournable : outil dans la construction identitaire, arme de persuasion, ressource pédagogique ou encore stratégie marketing ; autant d’usages qu’il en existe de templates.

This issue is the sequel to Hybrid #12, The Lives and Vitality of Memes (vol.1) Birth and Rebirth of Memes, published in November 2024. This second volume looks at the evolution of memetic representations and their uses, from the perspective of studying their reception. Memes has become more professional and are now an essential way of communication: a tool for identity-building, a weapon of persuasion, a pedagogical resource or a marketing strategy; as many uses as there are templates.

Co-direction / Co-director of the issue : Laurence Allard , Irene De Togni , Fabrizio Defilippi , Lucas Fritz , Adrien Péquignot et Gabriele Stera

Sommaire / Contents

Introduction

Laurence Allard , Irene De Togni , Fabrizio Defilippi , Lucas Fritz , Adrien Péquignot and Gabriele Stera Performativités, domestications

et résistances mémétiques [Full text] Vies et vitalités des mèmes (vol. 2) Performativity, domestication and resistance in memes [Full text | translation | en] The lives and vitality of memes (vol. 2) Performatività, addomesticamento e resistenze memetiche [Full text | translation | it] Vita e vitalità dei meme (vol. 2) Performatividade, domesticações e resistências meméticas [Full text | translation | pt] Vidas e vitalidades dos memes (vol. 2)

Les mèmes in vivo

Albin Wagener et Erica Lippert Mèmes en réception : pour une étude sémioverbale et cognitive appliquée aux publics des « neurchis » sur le thème du changement climatique [Texte intégral] Meme reception: for a semioverbal and cognitive study applied to a “neurchi” audience on the theme of climate change [Texte intégral | traduction | en]

Valentyna Dymytrova Les performances mémétiques comme formes de résistances créatives : le cas de l’invasion russe de l’Ukraine [Texte intégral] Memetic performance as creative resistance: The case of the Russian invasion of Ukraine [Texte intégral | traduction | en]

Maximilian Schlüter Memes of bodies, bodies of memes [Texte intégral], Exploring the narrative construction of “reject modernity, embrace masculinity” memes through the lens of bodies Mèmes de corps, corps de mèmes [Texte intégral | traduction | fr] Explorer la construction narrative des mèmes « Reject Modernity, Embrace Masculinity » à travers le prisme des corps

Jorge Antonio Sosa Rodríguez Les mèmes de la Corte Malandra : une médiation post-digitale de la violence vénézuélienne [Texte intégral] Corte Malandra memes and post-digital mediation of Venezuelan violence [Texte intégral | traduction | en]

Les mèmes in vitro

Cécile Velley et Sarah Cordonnier Les mèmes, vecteurs de rencontres renouvelées des musées et de leurs publics [Texte intégral] Memes : Transforming the relationship between museums and their publics [Texte intégral | traduction | en]

Stéphanie Marty Le mème : un outil de branding pour les marques ? [Texte intégral] Memes: A marketing tool for brands? [Texte intégral | traduction | en]

Étienne Candel et Gustavo Gomez-Mejia Mémoires des mèmes [Texte intégral] Vocaux croisés sur expériences vécues

Lecture / Recension

Louis Le Corno Critical Meme Reader II de Chloë Arkenbout et Laurence Scherz [Texte intégral] Compte-rendu de lecture

Depuis le numéro 12 de la revue Hybrid, une nouvelle avancée sur les chemins de la science ouverte a ete menée par l'EUR ArTeC : celle du multilinguisme. L’introduction est traduite vers le portugais brésilien (afin d'atteindre une communauté linguistique d'environ 240 millions de locuteurs et locutrices) et vers l'italien étant donné la forte composition de chercheurs et chercheuses originaires d'Italie de ce numéro.

Cette démarche, inspirée par le projet Transiens, vise à améliorer l'accessibilité de la science à tous et toutes, de même que créer des ponts entre chercheurs et chercheuses. La prochaine étape sera la promotion de la revue auprès de revues scientifiques et autres médias originaires des langues traduites avec l'idée de créer des partenariats internationaux.