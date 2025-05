Novum Glossarium mediae latinitatis, n° 28 : "Pontianus-Popultura"

Si l'usage du latin a perduré pendant des siècles en Occident comme langue savante, de façon de plus en plus artificielle, il était malgré tout inévitable qu'il ne subît pas d’altération : à la fois appauvrissement du vocabulaire classique, mais en même temps enrichissement par de nombreux néologismes. C’est de cette évolution que rend compte le “Nouveau Du Cange”, dictionnaire international de latin médiéval de 800 à 1200, publié sous l'égide de l'Union Académique Internationale, représentée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avec la collaboration de la IVe Section de l'École pratique des Hautes Études (Sciences historiques et philologiques).