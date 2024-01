Emilia Hilgert, Georges Kleiber, Silvia Palma (dir.), La notion de formule en linguistique

Formule, où es-tu ? Les neuf contributions de ce recueil apportent à la question une réponse à la fois générale, particulière et historique. Générale en ceci qu’elles établissent toute une palette de conceptions métalinguistiques de la notion de formule en sciences du langage, points de vue multiples conduisant à diverses passerelles entre les unes et les autres, pas toujours compatibles. Particulière parce qu’elles analysent des formats et des marqueurs formulaires spécifiques. Historique enfin, parce qu’elles enquêtent sur l’histoire de la notion et du mot formule lui-même.

Un ensemble novateur et attrayant qui permet de mieux comprendre le rôle du prêt-à-dire dans le langage

Sommaire :

Introduction ................................................................................................ 11

Emilia Hilgert, Georges Kleiber et Silvia Palma

1 Bords et abords linguistiques de la formule ..................................... 15

Emilia Hilgert

2 Le marqueur formulaire selon la formule .......................................... 29

Emilia Hilgert

3 Le dire et le dit avec le marqueur formulaire comme on dit .......... 47

Georges Kleiber

4 Formule et style formulaire en ancien et moyen français ............ 63

Claude Buridant

5 Approches théoriques des formules : perspective vieil-anglaise 83

Élise Louviot

6 Le proverbe dans l'argumentation ..................................................... 99

Charlotte Schapira

7 L'euphémisme redéfini comme une formule discursive ............... 113

Marc Bonhomme

8 Tours dialogiques à valeur polémique : des formules ? ................. 129

Daciana Vlad

9 "Échec et mat" : une formule par-delà les échecs ........................... 147

Machteld Meulleman et Katia Paykin

Travaux cités dans l'ouvrage ...................................................................... 173

Résumés et mots-clés .................................................................................. 191

Les auteurs et les autrices ........................................................................... 199

Index des noms ............................................................................................ 203

Index des notions ......................................................................................... 207

—

Une collection du Centre de recherche sur les médiations (Crem)